Le auto ibride e le auto elettriche offrono notevoli vantaggi nel calcolo del bollo auto, grazie a criteri di valutazione che considerano solo una parte della loro potenza effettiva e a diverse agevolazioni regionali che possono arrivare fino all’esenzione totale.

Calcolo del bollo auto: come si fa

Il sistema di calcolo bollo auto avvantaggia in particolare i veicoli ibridi, in cui viene presa in considerazione esclusivamente la potenza del motore termico, ignorando il contributo del propulsore elettrico. Un esempio significativo è la Toyota Yaris Hybrid: nonostante una potenza combinata di 116 CV, il bollo viene calcolato solo sui 68 kW del motore a benzina.

Per i veicoli completamente elettrici, il calcolo si basa su parametri diversi, considerando la potenza continua sostenibile per 30 minuti, come previsto dalla normativa ECE R85. Questo approccio risulta estremamente vantaggioso: ad esempio, una Tesla Model 3 RWD, con una potenza di picco di 208 kW, viene tassata solo per 88 kW.

Ulteriori incentivi

Le amministrazioni regionali offrono ulteriori incentivi: i veicoli elettrici possono usufruire di un’esenzione totale per i primi cinque anni dall’immatricolazione, seguita da riduzioni fino al 75%. Anche le ibride beneficiano di incentivi variabili, come l’esenzione triennale per le plug-in in alcune regioni.

Da non trascurare è la questione del superbollo, che si applica ai veicoli con potenza superiore a 185 kW: per le auto ibride, questa sovrattassa tiene conto esclusivamente della potenza del motore termico, offrendo un ulteriore vantaggio per questa categoria di veicoli.

Per una gestione corretta della tassa automobilistica, gli automobilisti possono utilizzare i servizi online dell’ACI o consultare le normative specifiche della propria regione, assicurandosi di sfruttare tutte le agevolazioni disponibili per i veicoli a basso impatto ambientale.