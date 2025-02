Un’autonomia elettrica di 200 chilometri, fino a 544 CV di potenza e oltre 1.100 chilometri di percorrenza totale. Sono questi i numeri impressionanti della nuova Lynk & Co 08, il SUV ibrido che il colosso cinese Geely si prepara a lanciare sul mercato europeo.

Link & Co 08: autonomia pazzesca

Il nuovo modello del marchio asiatico si presenta come un vero e proprio punto di svolta nel panorama dei veicoli plug-in hybrid. La vettura, che sarà disponibile in Europa a partire da giugno 2025 con un prezzo base di 52.995 euro, promette di ridefinire gli standard del segmento grazie alla sua eccezionale autonomia elettrica.

Il cuore tecnologico della 08 è rappresentato da un sistema ibrido che combina un propulsore elettrico, alimentato da una batteria da 39,6 kWh, con un motore 1.5 turbo benzina. Le prestazioni sono di primo livello: nella versione cinese, già sul mercato, la potenza complessiva tocca i 544 CV, mentre per l’Europa i dati definitivi devono ancora essere confermati.

Piattaforma CMA

Costruita sulla piattaforma CMA, già utilizzata per modelli come Volvo XC40 e Polestar 2, la Lynk & Co 08 si distingue per dimensioni generose: 4,8 metri di lunghezza, 1,9 di larghezza e 1,7 di altezza. La praticità d’uso è garantita anche dai tempi di ricarica rapida, che permettono di passare dal 10% all’80% della capacità della batteria in soli 33 minuti.

Nicolas Lopez Appelgren, CEO di Lynk & Co Europa, sottolinea come questo modello rappresenti un ponte ideale verso la mobilità sostenibile, unendo i vantaggi della propulsione a zero emissioni con la flessibilità dell’ibrido per i lunghi viaggi. L’ambiziosa proposta di Lynk & Co punta quindi a conquistare gli automobilisti europei più esigenti, offrendo un mix di prestazioni, tecnologia e sostenibilità in un package premium dal design distintivo.