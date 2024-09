Comau vince appalto in Slovenia per test su celle di batterie

Comau ha vinto una gara pubblica indetta dall’Istituto Nazionale di Chimica sloveno per l’industrializzazione di macchine flessibili per l’attivazione elettrica e il collaudo delle celle di batterie. Il progetto è stato avviato a giugno e dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. Lo scopo del progetto è quello di coprire l’intera fornitura (dalla progettazione all’installazione, fino alla messa in servizio) per l’industrializzazione di macchine flessibili che gestiscano sia l’attivazione elettrica che il collaudo di vari formati di celle, sia pouch (a sacchetto) che prismatiche.

I test sulle celle

Inoltre, Comau ha il compito di assicurare la capacità di test estesa ai vari formati di celle (pouch, prismatiche e cilindriche) che devono coprire un’ampia gamma di temperature di lavoro, da quella ambiente a condizioni sotto lo zero. Questo progetto sottolinea la crescente importanza delle tecnologie flessibili e avanzate per l’attivazione elettrica e il collaudo delle celle, all’interno di uno scenario industriale in continua evoluzione come quello delle batterie. La collaborazione di Comau con l’Istituto Nazionale di Chimica evidenzia l’impegno dell’azienda nell’ampliare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di stoccaggio energetico di nuova generazione e nel sostenere la transizione verso una realtà priva di carbonio.

Uno degli aspetti più impegnativi, che è anche una componente cruciale dell’iniziativa, è la gestione di una gamma diversificata di celle di varie dimensioni, provenienti anche da fonti esterne. Per raggiungere questo obiettivo, Comau ha progettato strumenti specifici e flessibili per una movimentazione sicura e una connessione affidabile. Entrambi possono essere integrati con le camere climatiche per un controllo preciso della temperatura e un’elettronica di potenza avanzata che garantisce livelli di corrente ottimali. Altri obiettivi di Comau Un altro elemento importante è stato quello di progettare le macchine con l’appropriato livello di automazione, considerando che verranno gestite da scienziati e altri operatori specializzati. In ogni aspetto della configurazione, la sicurezza deve essere considerata la priorità, sia in termini di materiali da movimentare che di accessibilità e manutenzione complessive. Ad esempio, non vi sono collegamenti manuali tra le attrezzature e le camere climatiche, in modo che l’operatore possa configurare gli strumenti con semplicità e in sicurezza in base ai prodotti da lavorare. Comau ha inoltre progettato un’interfaccia software sofisticata per consentire agli operatori di controllare i processi e inserire parametri specifici in modo efficiente.