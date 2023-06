Citroen e-C3: debutterà ad ottobre e costerà meno di 25.000 € [RENDER]

Citroen e-C3 sarà la prima auto elettrica ad un prezzo competitivo che il gruppo Stellantis lancerà in Europa. Nelle scorse ore il nuovo numero uno di Citroen, l’amministratore delegato Thierry Koskas, ha confermato che la presentazione di questo modello per il nostro continente avverrà nel corso del prossimo mese di ottobre con il lancio sul mercato che sarà effettuato nel 2024 con un prezzo di partenza che dovrebbe essere inferiore ai 25.000 euro e dunque molto vicino a quello dell’attuale C3 a benzina o diesel.

Ad ottobre conosceremo la nuova Citroen e-C3 che avrà un prezzo inferiore a 25.000 euro

La nuova Citroen e-C3 che utilizzerà la stessa piattaforma dell’omonimo modello venduto in India e Sud America sarà prodotta per l’Europa nello stabilimento Stellantis di Trnava in Slovacchia. La vettura avrà un’autonomia di circa 320 km con una ricarica completa. Con questo modello dunque Stellantis anticipa Renault che vuole fare lo stesso tipo di operazione con la nuova Renault 5. Questa vettura dunque avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma europea di Stellantis costando circa 10 mila euro meno delle auto elettriche più economiche attualmente presenti nella gamma del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.

La nuova Citroen e-C3 sarà identica nelle sue maggiori dimensioni all’attuale ICE C3. Avrà un forte legame con la C3 introdotta in India lo scorso anno e poi in Sud America. Questo utilizza ciò che Stellantis chiama la sua piattaforma Smart Car, una versione adattata e migliorata del familiare assemblaggio CMF-B già ampiamente in uso. vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello di Citroen.