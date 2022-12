Citroën: una 2 CV carro concept per il cinema

Nel film Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, prodotto da Pathé, Trésor Films e les Enfants Terribles, diretto da Guillaume Canet, che debutterà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023, troviamo anche una variante, a dir poco particolare, della Citroën 2 CV in formato calesse.

Citroën 2 CV carro concept nasce in 3 mesi

Nello specifico si tratta di un “carro concept” appositamente realizzato per le esigenze di questo film. Per realizzarlo è stata coinvolta l’equipe dello stile di Citroën che ha impiegato 3 mesi per la sua costruzione. Un tempo decisamente inferiore rispetto a quello di 1 anno che occorre per dar vita ad un concept del Double Chevron partendo da zero.

Citroën 2 CV carro concept: sospensioni a pancia di cinghiale e ruote realizzate con scudi riciclati

Parte integrante del patrimonio culturale francese, la Citroën 2CV nella sua versione “carro concept” presenta marcati riferimenti al mondo degli eroi gallici. Così, la linea caratteristica si sposa con elementi quali le sospensioni a forma di pancia di cinghiale, il tetto apribile, i fari ispirati agli elmi gallici e azionati da lucciole potenziate con la pozione magica, mentre le ruote sono realizzate con scudi riciclati che incorporano i famosi chevron. Tanti dettagli unici ed originali proprio come i film con Asterix & Obelix apprezzati anche da generazioni diverse per la loro capacità di coinvolgere e divertire. Con la 2 CV in formato calesse le loro avventure saranno ancora più particolari.

Incontro tra leggende

“L’incontro tra queste due leggende della cultura francese non poteva che essere straordinario. Le équipe di Citroën e le equipe cinematografiche di Asterix hanno lavorato insieme con reciproco rispetto fin dall’inizio. Abbiamo avuto l’incredibile opportunità di creare e costruire il primo “carro concept” da zero e ci siamo divertiti molto a lavorare a questo progetto! Il risultato è un tributo alla leggendaria 2CV, che rappresenta Citroën in tutto il suo splendore”. Afferma Pierre Leclercq, Direttore dello Stile Citroën.