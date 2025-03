Comfort e tecnologia avanzata al servizio del business: la nuova Citroën C3 per professionisti e aziende. Nel panorama delle auto aziendali arriva la nuova Citroen C3 Business, un modello innovativo che punta a ridefinire il segmento delle flotte professionali con un prezzo competitivo di 18.500 euro. Questa vettura francese si propone come una soluzione moderna e funzionale, combinando prestazioni efficienti e dotazioni tecnologiche all’avanguardia.

Citroen C3, un grande successo

Il successo del modello è evidente, con oltre 5.000 unità vendute a febbraio. Il motore PureTech da 100 CV è uno dei suoi punti di forza, garantendo consumi ridotti senza compromettere le prestazioni. Questo propulsore, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, si adatta perfettamente sia agli spostamenti urbani che ai viaggi extraurbani.

Dal punto di vista estetico, la Citroën C3 Business non passa inosservata: cerchi Azurite da 17 pollici, barre al tetto in nero lucido e piastre protettive sottoscocca sono dettagli che esaltano il suo carattere professionale, mantenendo uno stile contemporaneo e accattivante.

Le dotazioni

La tecnologia è un elemento centrale: il sistema My Citroën Drive, con display da 10,25 pollici, offre compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla ricarica senza fili per smartphone. Sul fronte della sicurezza, il modello è equipaggiato con Active Safety Brake, monitoraggio della carreggiata e rilevamento della stanchezza del conducente, garantendo una guida sicura e affidabile.

Le sospensioni Citroën Advanced Comfort completano il quadro, assicurando un’esperienza di guida piacevole e rilassante. Questo nuovo modello, pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e fleet manager, conferma la vocazione business della gamma, posizionandosi come una scelta ideale per il mercato delle flotte aziendali.