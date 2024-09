La Citroen Ami si arricchisce con la nuova versione My Ami Tonic, un’evoluzione che enfatizza il design e offre una dotazione più completa per il quadriciclo elettrico, guidabile già a partire dai 14 anni. Con oltre 7.800 esemplari venduti in Italia, la My Ami Tonic è già ordinabile a partire da 8.990 euro, confermando il successo di questa originale city car elettrica.

I nuovi dettagli estetici di Citroen Ami

La My Ami Tonic si distingue per le sue personalizzazioni uniche, con inserti in color khaki e giallo che rendono il veicolo inconfondibile. Gli elementi khaki decorano le modanature esterne, gli adesivi delle portiere e i vani portaoggetti interni, mentre dettagli in giallo arricchiscono la mascherina anteriore, le cinghie delle portiere e il gancio per la borsa del passeggero.

Un ulteriore tocco distintivo è rappresentato dalle frecce decorative sulla carrozzeria, che indicano l’apertura dei finestrini e delle portiere, rendendo l’Ami Tonic non solo funzionale ma anche stilisticamente accattivante. Un adesivo speciale riporta le coordinate GPS del centro tecnico del Gruppo Stellantis a Vélizy, un omaggio all’innovazione del marchio.

Dotazioni di serie

La dotazione della My Ami Tonic conferma molti degli elementi caratteristici della Citroen Ami, tra cui copriruota, una mascherina nera sotto il parabrezza, paraurti protettivi e barre sul tetto. All’interno, troviamo il supporto per lo smartphone, tre vani portaoggetti, tappetini e il connect-box Dat@ami, che consente una connessione digitale completa.

Il quadriciclo è alimentato da una batteria da 5,5 kWh, che garantisce un’autonomia di 70 km e una velocità massima di 45 km/h, rendendolo ideale per gli spostamenti urbani. Oltre all’acquisto per privati, la My Ami Tonic è disponibile anche nei servizi di car sharing di molte città italiane, ampliando le possibilità di utilizzo.

Con l’introduzione della My Ami Tonic, Citroen ha deciso di rimuovere dal listino gli allestimenti My Ami Khaki e My Ami Vibe, offrendo così una gamma rinnovata e focalizzata su uno stile ancora più distintivo. La My Ami Tonic si conferma come una scelta moderna e accessibile per chi cerca un modo diverso di vivere la mobilità urbana.