Nissan è pronta a lanciare nel 2026 una nuova city car elettrica, basata sulla piattaforma della Renault Twingo. Questo progetto si inserisce nella strategia comune dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi, che punta su produzione condivisa e riduzione dei costi per rafforzare la propria presenza nel mercato europeo dei veicoli a zero emissioni.

La piattaforma designata

Il nuovo modello sarà costruito sulla piattaforma Ampr Small EV (denominata CMF-BEV da Nissan), la stessa utilizzata per la futura Renault 5. Questa mossa rientra nel piano di riorganizzazione dell’alleanza, volto a massimizzare le sinergie tra i marchi e ottimizzare le risorse disponibili.

La produzione della vettura sarà affidata a Renault, seguendo l’approccio già adottato per la Nissan Micra elettrica, attesa per il 2025. Posizionandosi in un segmento inferiore rispetto alla Micra, questa nuova city car andrà a completare l’offerta elettrica europea di Nissan, che attualmente include modelli più grandi come Leaf e Juke, prodotti nello stabilimento britannico di Sunderland.

Nonostante i dettagli tecnici siano ancora scarsi, Nissan ha confermato che manterrà internamente la progettazione del veicolo. Questa collaborazione rappresenta un elemento cruciale nella strategia di elettrificazione del costruttore giapponese, che mira a rafforzare la propria competitività nel mercato europeo, riducendo tempi e costi di sviluppo.

Lo scenario nell’Alleanza

Parallelamente, l’alleanza ha rivisto gli accordi di partecipazione incrociata, abbassandola dal 15% al 10%. Questa modifica libera Nissan dall’obbligo di investire in Ampere, la divisione elettrica di Renault, mentre quest’ultima acquisirà il controllo maggioritario (51%) della joint venture indiana Renault Nissan Automotive India, precedentemente guidata da Nissan.

Questa ristrutturazione consente a Renault di ampliare la propria presenza in India, mentre Nissan può concentrarsi sul contenimento dei costi e sul proprio piano di rilancio. Questo dimostra come l’alleanza stia evolvendo per affrontare le sfide del settore automobilistico contemporaneo con maggiore efficacia.