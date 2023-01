Chrysler Synthesis: il concept dell’abitacolo del futuro

Al CES 2023 viene mostrato l’abitacolo Chrysler Synthesis, che indica la futura direzione del marchio nella definizione dei veicoli. Il concept integra la tecnologia avanzata di Stellantis con un design degli interni contemporaneo, tecnologico e sostenibile. L’obiettivo? Regalare un’esperienza di mobilità facile, connessa ed efficiente. Il motto “Harmony in Motion” racchiude l’ambizione della casa statunitense di armonizzare ogni aspetto dell’esperienza stradale del cliente.

Voglia di innovare

Chrysler Synthesis utilizza le tecnologie STLA Smart Cockpit, STLA Brain e STLA AutoDrive, per fondere il design moderno con diverse funzionalità intuitive e avanzate. Queste le parole del CEO Chris Feuell:

“Per quasi 100 anni Chrysler ha creato prodotti e tecnologie ingegnosi. Vogliamo continuare su questa strada. Synthesis rappresenta il futuro del design, della tecnologia e dell’esperienza dinamica dei nostri clienti”.

Chrysler Synthesis: sfrutta l’AI

L’architettura elettrica STLA Brain funziona all’interno del sistema di infotainment Smart Cockpit, attraverso una plancia con schermi da 37,2 pollici destinati ai due occupanti dei sedili anteriori. Il ricorso all’intelligenza artificiale migliora l’interfaccia utente nel tempo, con la sua capacità di “apprendere” le preferenze del proprietario. La flessibilità del sistema di scambio dati over-the-air (OTA) consente la creazione e l’aggiornamento rapidi delle funzionalità software e il download automatico dei contenuti.

Auto interattiva

La connettività è portata a un livello superiore grazie a un assistente personale virtuale che aiuta a semplificare la vita di chi sta a bordo, sincronizzandosi con i calendari per pianificare impegni e percorsi, consentendo il multitasking durante la guida autonoma, consigliando opzioni di parcheggio e ricarica, fornendo assistenza con i servizi di e-commerce, collegandosi ad altri dispositivi (giusto per fare qualche esempio).

Tutto questo col supporto di avanzati sistemi di intelligenza artificiale. La giornata a bordo di Chrysler Synthesis inizia con un messaggio di “benvenuto” al proprietario, col quale il veicolo “dialoga”, tracciando anche un piano di viaggio intelligente. Il mezzo è pensato per una guida autonoma di livello 3. Dentro c’è un ampio uso di materiali sostenibili, in linea con la sensibilità attuale. Tempi di duri per gli appassionati, che amano le auto, per questa tendenza a creare degli smartphone a quattro ruote.