Una rarità automobilistica senza precedenti. Una Fiat Seicento del 2002 praticamente nuova, con appena 18 chilometri percorsi, è ora in vendita per 10.900 euro. Un prezzo sorprendente per un modello che normalmente si trova tra i 400 e i 3.000 euro, ma giustificato dall’eccezionale stato di conservazione.

Custodita per quasi due decenni

Custodita con cura per oltre due decenni, questa auto d’epoca rappresenta un caso unico nel panorama collezionistico italiano. Le sue condizioni impeccabili la rendono più un pezzo da museo che un mezzo da utilizzare quotidianamente, attirando l’interesse di collezionisti e appassionati del marchio torinese.

La youngtimer, prodotta dal 1998 al 2010 come erede della Cinquecento, si distingue per le dimensioni compatte – appena 3.332 mm di lunghezza – e il peso contenuto tra 730 e 750 kg. Queste caratteristiche la resero una citycar agile e maneggevole, perfetta per la mobilità urbana.

Niente a che vedere con la nuova 600

Mentre questa reliquia automobilistica cerca un nuovo proprietario, il presente di Fiat presenta luci e ombre. La nuova generazione della Fiat 600, lanciata nel luglio 2023 come evoluzione della 500X, sta affrontando difficoltà commerciali. I numeri parlano chiaro: solo 6.858 unità vendute in Italia e 8.637 in Francia nel 2024, risultati ben lontani dalle oltre 45.000 unità registrate dalla 500X nel suo primo anno di commercializzazione nel mercato italiano.

Questo contrasto tra passato e presente sottolinea come, in un’industria automobilistica in continua evoluzione, i modelli storici ben conservati possano acquisire un valore affettivo e commerciale straordinario, mentre le nuove proposte devono competere duramente per emergere in un mercato sempre più frammentato e competitivo.