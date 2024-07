La nuova Chevrolet Corvette ZR1 si presenta come la supercar americana più potente mai realizzata, con un impressionante motore 5.5 V8 biturbo capace di erogare 1.187 CV. Disponibile anche nella variante Convertible, questa vettura si distingue per la sua capacità di raggiungere una velocità massima di 346 km/h e di “urlare” fino a 8.000 giri al minuto, rappresentando una trasformazione radicale rispetto al modello base della Corvette. Le sue straordinarie prestazioni la pongono in competizione diretta con le migliori supercar europee.

Chevrolet Corvette ZR1, i segreti del V8 da record

Il cuore pulsante della ZR1 è il suo motore V8 biturbo da 1.187 CV e 1.123 Nm di coppia, trasmessi esclusivamente alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Questo setup permette alla ZR1 di coprire il quarto di miglio in meno di 10 secondi, un significativo miglioramento rispetto ai 680 CV della Corvette Z06, che utilizza una versione meno potente dello stesso motore.

Per raggiungere queste prestazioni eccezionali, Chevrolet ha effettuato numerose modifiche al motore, tra cui pistoni forgiati, un nuovo albero di trasmissione e un rapporto di compressione ridotto. Le turbine, realizzate in una lega speciale denominata “MAR”, offrono prestazioni superiori rispetto all’Inconel, materiale utilizzato nelle monoposto di Formula 1.

Aerodinamica e sospensioni ottimizzate

La Corvette ZR1 è equipaggiata con il pacchetto aerodinamico ZTK, capace di generare fino a 544 kg di deportanza alle alte velocità. Le sospensioni sono state adattate per gestire l’aumento di potenza e velocità, garantendo al contempo una guida stabile e sicura.

Nonostante le modifiche meccaniche, il peso della Corvette ZR1 rimane competitivo, con 1.665 kg per la versione coupé e 1.705 kg per la Convertible. Questo la rende più leggera di una BMW M2 e con un rapporto peso/potenza superiore a quello di una Bugatti Veyron. La ZR1 è inoltre dotata di un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi in carboceramica, da 400 mm all’anteriore e 390 mm al posteriore.

La Corvette ZR1 si distingue anche per il suo design unico, caratterizzato da una speciale cover per il cofano posteriore ispirata alla generazione C2, un tetto in fibra di carbonio e nuovi stili di cerchi in lega disponibili in quattro colorazioni, tra cui l’Edge Blue. Gli interni sono impreziositi da badge “ZR1” e dettagli in fibra di carbonio.

Lancio e prezzi

Il lancio della Chevrolet Corvette ZR1 è previsto nel 2025 in Nord America. Maggiori dettagli sulle opzioni di personalizzazione e sui prezzi saranno disponibili in prossimità del lancio. Si prevede che il prezzo si aggirerà intorno ai 150.000 dollari (circa 140.000 euro). Per il mercato italiano, sarà probabilmente necessario ricorrere alle aziende di importazione parallela, con un costo aggiuntivo dovuto a dazi, IVA e spese di trasporto e immatricolazione.