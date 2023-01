Chevrolet Corvette E-Ray: la prima elettrificata

Dalla sua nascita nel lontano 1953, la Chevrolet Corvette è cambiata molto. Un tempo era una roadster con motore 8 cilindri in linea e oggi dopo 8 generazioni è arrivata forse la sua più grande rivoluzione, prima con il passaggio a un design da supercar a motore centrale con il debutto della Corvette C8 e ora, qualche tempo dopo, con l’arrivo di una delle sue versioni più rivoluzionarie, la prima elettrificata. Infatti, dopo tante attese, leak, teaser e foto spia, la Corvette E-Ray ibrida è una realtà. Una macchina che mantiene il V8 della Corvette Stingray, ma aggiunge un motore elettrico che consente la trazione integrale eAWD con la quale diventa anche la Corvette più veloce della storia.

Motore e prestazioni della Chevrolet Corvette E-Ray

Con i suoi 655 cavalli dichiara infatti uno scatto da 0 a 100 km/h in soli in 2,5 secondi e sarebbe anche in grado di coprire un quarto di miglio in appena 10,5 secondi. Svelata oggi, l’E-Ray utilizza il noto V8 da 495 CV per alimentare le ruote posteriori, combinato però a un motore elettrico da 160 CV (119 kW) montato sull’asse anteriore e alimentato d una batteria da 1,9 kWh. Chevrolet afferma che sarà disponibile entro la fine dell’anno e che il prezzo partirà da 104.295 dollari, poco meno della Z06, con la quale, tra l’altro, condivide praticamente lo stesso aspetto estetico.

Chevrolet Corvette E-Ray: modalità di guida

L’E-Ray è dotata di una serie di modalità di guida per sfruttare tutte le possibilità di questa nuova formula ibrida: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode e Z-Mode sono le modalità normali a cui ora si aggiungono le specifiche modalità Charge+ e Stealth. Quest’ultimo consente a questa Corvette di essere guidata in modalità completamente elettrica a velocità fino a 72 km/h, sebbene Corvette non abbia dettagliato l’autonomia dell’auto in modalità elettrica.

Tutti i dettagli dal configuratore

Il configuratore per ora ha solo la versione Coupé disponibile, ma oltre a ciò, sono proposte anche una serie di opzioni. Al lancio saranno disponibili 14 colori per la carrozzeria. Inoltre i proprietari possono scegliere tra un tetto in tinta con la carrozzeria, un tetto trasparente o un tetto in fibra di carbonio. Tutti e tre sono rimovibili e riponibili nel bagagliaio.

I proprietari possono aggiungere anche il pacchetto ZER Performance con i suoi pneumatici slick Michelin Pilot Sport 4 S ZP, solo estivi, combinati a una messa a punto del telaio ad hoc e ad “altri miglioramenti delle prestazioni”. Sono disponibili sei diverse scelte di ruote, comprese tre diverse opzioni in fibra di carbonio.

Anche le opzioni di colore degli interni sono vaste. Scelte discrete come Jet Black sono disponibili con cuciture di colore diverso, mentre colori più luminosi come Sky Cool Grey, Adrenaline Red e Two-Tone Blue possono aggiungere un tocco di colore a chi lo desidera.