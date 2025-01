Chevrolet Corvette C8 Z06 vs Mercedes-AMG GT 63: U-Drag stellare | Video

Sono due auto altamente prestazionali, che non passano inosservate, ed entrambe godono della spinta di motori V8, ma le parentele finiscono qui. Per il resto, la Chevrolet Corvette C8 Z06 e la Mercedes-AMG GT 63 differiscono in modo radicale fra loro. Il team di Edmunds le ha fatte duellare in una doppia U-Drag ad alta intensità sensoriale.

Questi confronti mettono alla prova non soltanto l’accelerazione, ma anche la frenata, la capacità di curvare e la ripresa. Rispetto alle “semplici” drag race offrono un quadro più completo sulle doti prestazionali dei mezzi coinvolti. All’inizio i due format sono uguali, ma dopo il quarto di miglio la gara continua, con un brusco rallentamento, un tornante e un ritorno a tutto gas verso il punto di partenza. Questa la specificità delle U-Drag.

Protagoniste dei match odierni sono una vettura statunitense ed una tedesca. Nella prima sfida, la Mercedes-AMG GT 63 scatta meglio e conserva il vantaggio nei 400 metri iniziali, ma la Chevrolet Corvette C8 Z06 frena più tardi, curva meglio e scavalca la rivale, vincendo. Va ancora meglio nella seconda sfida, quando la coupé americana domina la battaglia dall’inizio alla fine, anche se la tedesca sostiene meglio della volta precedente il confronto col tornante. Già sulla carta si poteva ipotizzare un simile responso, sul quale i dati non lasciavano molti dubbi.

Anche se la Mercedes-AMG GT 63 dispone di un sistema di trazione integrale, che agevola il grip in partenza, questo non basta a compensare la minore potenza erogata dal suo motore V8 biturbo da 4.0 litri, che segna 585 CV, e il suo peso maggiore, pari a 1.922 kg. La Chevrolet Corvette C8 Z06 ha due ruote motrici in meno, ma il suo V8 aspirato da 7.0 litri eroga 670 CV, su un peso di 1.561 kg. È chiaro che quest’ultima è più un’arma da pista rispetto all’altra, la cui indole si presta maggiormente al granturismo, nonostante le prestazioni spaventose di cui è capace.

Fonte | Carscoops