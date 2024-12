Nuova Mustang GT vs BMW M2 Competition: drag race appassionante | Video

La saga delle drag race si arricchisce di un nuovo atto, con il duello a ruote fumanti tra la nuovissima Mustang GT di 7ª generazione e la BMW M2 Competition. Sulla carta sembrano abbastanza simili, ma in realtà, oltre la dimensione dei numeri, sono profondamente diverse fra loro ed interpretano al meglio le rispettive scuole: quella statunitense e quella tedesca (o se vogliamo europea).

Ci si chiede quale delle due sia più rapida nel percorrere il quarto di miglio con partenza da fermo, ma come al solito non vi anticipiamo nulla sull’esito della sfida in accelerazione, per lasciarvi il piacere della scoperta. Solo la visione del video vi darà la risposta. Prima di cliccare sul tasto play, però, date un’occhiata ai dati fondamentali di queste vetture, in modo da trarne delle impressioni preliminari, che potranno o meno essere confortate dai fotogrammi della drag race.

Partiamo dalla BMW M2 Competition, spinta da un motore biturbo a sei cilindri in linea da 3 litri, in grado di produrre 480 CV di potenza e 600 Nm di coppia, su un peso di 1.805 kg. L’energia viene trasmessa alle sole ruote posteriori. La stessa cosa succede sulla nuova Ford Mustang GT, sotto il cui cofano anteriore pulsa un motore V8 aspirato da 5 litri, che normalmente metterebbe sul piatto 453 CV e 540 Nm di coppia, su un peso di 1.738 kg. Qui, però, l’auto è in versione statunitense, con 486 CV di potenza e 567 Nm di coppia. La BMW, sulla carta, avrebbe dati leggermente meno felici, per la potenza più bassa e il peso più alto della Mustang, ma ha pure una coppia maggiore e il launch control. Quest’ultimo sarà decisivo nella drag race odierna? A voi il piacere della scoperta.