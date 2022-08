Mercedes-Benz sta celebrando ormai da diversi mesi il 55° anniversario di AMG. A questo proposito prima è arrivata la Mercedes-AMG G 63 e poi la Mercedes-AMG Classe A e CLA, ma ora è il turno di un modello ancora più speciale: la Mercedes-AMG GT3 Edition 55. La variante da competizione della supercar tedesca indossa l’abito da compleanno e lancia un equipaggiamento specifico. Include inoltre un regalo molto esclusivo per i clienti che riceveranno una delle cinque unità, numero a cui sarà limitata la sua produzione.

Mercedes-AMG GT3 Edition 55: solo 5 esemplari

Nei prossimi mesi cinque unità della Mercedes-AMG GT3 Edition 55 lasceranno lo stabilimento di Affalterbach. Tutte renderanno omaggio ai successi che AMG ha ottenuto sul circuito dalla sua prima vittoria con la Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG alla 24 Ore di Spa del 1971.

E propio l’auto che ha vinto a Spa è la protagonista di questa nuova edizione speciale, anche se le cinque unità che verranno prodotte sono molto più esclusive di qualsiasi altra Mercedes-AMG GT3 mai prodotta.

Per cominciare, con questo modello, Mercedes lancia una gamma specifica di numeri per il telaio (GT3.190-55) e una livrea speciale. Tutti gli esemplari sono verniciati in grigio alpino con dettagli rossi e sfoggiano lo scudo Affalterbach (luogo di origine di AMG) sulle fiancate, oltre al il logo del 55° anniversario su diversi componenti come lo spoiler posteriore.

Mercedes-AMG GT3 Edition 55: gli interni

All’interno il sedile è ricamato con lo stesso logo del 55° anniversario e presenta targhette “Edition 55- 1 of 5” sulla console centrale e sul sedile in carbonio. Inoltre le cinture di sicurezza sono rifinite con dettagli argentati. Un’altra delle sue particolarità è che la grafica della strumentazione digitale accoglie il pilota con il logo del 55° anniversario.

Meccanica senza limiti, fino a 650 CV

Ma la cosa più interessante ha a che fare con la meccanica. Nessuna delle cinque unità di questa bestia da circuito è soggetta infatti alle normative di omologazione FIA. Grazie a ciò, il motore V8 AMG da 6,3 litri non deve limitare la sua potenza al massimo consentito (550 CV) e arriva fino a 650 CV. Inoltre, il sistema di scarico in Inconel viene fornito senza silenziatore.

Inoltre, la Mercedes-AMG GT3 Edition 55 include una serie di regali che la rendono ancora più speciale. Questo è il caso della custodia personalizzata che viene consegnata con l’auto, anche se la cosa più interessante è l’orologio IWC Schaffhausen che riceveranno i clienti.

Il prezzo della Mercedes-AMG GT3 Edition 55

Nello specifico, si tratta di un IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” con il numero di telaio dell’unità corrispondente del Mercedes-AMG GT3 Edition 55 inciso sul retro. Consegnato in un set che imita una classica cassetta degli attrezzi presso la boutique IWC più vicina alla casa dell’acquirente. Il prezzo dell’auto, con i regali inclusi, ammonta a 625.000 euro, IVA esclusa.