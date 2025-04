Dopo mezzo secolo trascorso all’estero, Carlos Tavares annuncia il suo ritorno alle radici con una dichiarazione d’intenti chiara: “La mia intenzione è quella di dedicare le mie energie alle mie attività in Portogallo, utilizzando ciò che ho imparato durante questa intensa vita professionale”. L’ex amministratore delegato di Stellantis conclude così il suo mandato a dicembre 2024, segnando l’inizio di una nuova fase imprenditoriale nella sua terra natale. La sua uscita, accompagnata da un pacchetto retributivo di 35,1 milioni di euro tra compensi e buonuscita, ha generato dibattiti tra gli azionisti, mentre l’azienda è impegnata nella ricerca di un successore.

Dalle auto ai cieli: un cambio di rotta imprenditoriale

Il futuro di Tavares si sposta ora verso il settore dell’aviazione, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e innovazione. Dopo l’addio al mondo automobilistico, il manager portoghese si è immediatamente immerso in nuovi progetti. Tra questi, spicca il suo coinvolgimento nella privatizzazione di TAP Air Portugal, la compagnia di bandiera lusitana. Inoltre, Tavares è parte di un consorzio che mira all’acquisizione di una quota della compagnia regionale SATA Azores Airlines. Questi progetti sottolineano l’ambizione di Tavares di costruire una presenza significativa nel trasporto aereo portoghese, mettendo alla prova la sua versatilità manageriale in un settore completamente diverso.

Tra vigneti e oliveti: un ritorno alle radici

Oltre all’industria dell’aviazione, Tavares ha scelto di investire in attività che riflettono un profondo legame con il territorio e la tradizione. Tra i suoi nuovi progetti figura una fattoria nella regione centrale del Portogallo e un vigneto nella storica valle del Douro. Qui, Tavares si dedica alla produzione di vino, inclusa la prestigiosa varietà vino Douro, simbolo dell’enologia portoghese. Questo impegno rappresenta una combinazione unica di passione personale e spirito imprenditoriale, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e promuovere la sostenibilità.

Un esempio di diversificazione e leadership

La nuova vita di Carlos Tavares rappresenta un caso emblematico di come l’esperienza accumulata ai vertici di una multinazionale possa essere reinvestita in ambiti diversificati. Con un mix di competenze gestionali, innovazione e un forte legame con le proprie origini, Tavares sta dimostrando come la leadership possa adattarsi a contesti differenti, dall’automotive alla privatizzazione aviazione, fino alla valorizzazione del patrimonio agricolo. La sua transizione professionale non solo mette in luce la sua capacità di visione strategica, ma offre anche un modello di ispirazione per chi aspira a combinare successo professionale e impegno personale.