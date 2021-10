Caro carburanti: prezzi da record

Anche se ai paventati “4 euro al litro” (cifra ipotizzata anche da pareri autorevoli, come abbiamo avuto modo di riportare di recente) non ci siamo ancora arrivati – e tutti sperano di non arrivarci mai -, è in ogni caso chiaro che i prezzi dei carburanti continuano nella loro incontrollata ascesa. “Incontrollata” anche perché a livello europeo non ci sono elementi che possano frenarne la corsa al rialzo.

Le rilevazioni settimanali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico parlano chiaro: il prezzo medio della benzina si attesta su 1.745,84 euro per 1.000 litri, quello del gasolio è arrivato nell’ordine di 1.607,90 euro per 1.000 litri e il GPL ha raggiunto 825,65 euro per 1.000 litri. In termini percentuali, l’aumento è dunque, rispettivamente, dello 0,69% per la “verde”, dello 0,92% per il diesel e dello 0,97% per il GPL.

La continua impennata dei prezzi dei carburanti si protrae da due mesi (era la fine di agosto quando gli aumenti sono iniziati). La portata dei rincari inizia a farsi preoccupante: nell’arco di otto settimane, la benzina è aumentata del 5,79%, il prezzo del gasolio per i consumatori è cresciuto del 7,2% e quello del GPL ha subito una crescita addirittura del 18,56%. A conti fatti, dall’inizio del 2021 gli aumenti percentuali sono del 21,74% (benzina), 22,57% (gasolio) e 32,84% (GPL).

Quanto costa fare un pieno

In buona sostanza, tutto questo significa che un pieno (su una media di 50 litri di serbatoio) viene a costare, dall’inizio dell’anno, 15,59 euro per una vettura a benzina e 14,81 euro per un’auto diesel, mentre una vettura a GPL (calcolando un serbatoio da 40 litri) si è costretti a pagare 8,16 euro in più.

Aumenti di tale portata non si verificavano da sette anni: per trovare prezzi analoghi bisogna scorrere gli archivi dei prezzi dei carburanti al 2014. Nello specifico, importi così elevati per la benzina ed il gasolio erano stati raggiunti nel settembre di quell’anno, ed a febbraio 2014 per il GPL.