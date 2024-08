Car of The Year 2025: la lista delle candidate

La prestigiosa competizione del Car of The Year 2024 ha visto trionfare la Renault Scenic, che è riuscita a superare concorrenti di alto livello come la BMW Serie 5 e la Peugeot 3008. Ma mentre i riflettori sono ancora puntati sulla vincitrice di quest’anno, l’attenzione si sposta già sul prossimo anno. L’edizione Car of The Year 2025 del premio vede in gara ben 41 modelli, con un elenco ufficiale già pubblicato dall’organizzazione.

Il premio Car of The Year 2025 è riservato alle vetture che sono già in vendita o che saranno disponibili in almeno cinque Paesi europei entro la fine dell’anno. Il processo di selezione per l’auto vincitrice del 2025 prevede diverse fasi. Il 15 novembre verrà pubblicato un elenco ristretto delle auto candidate, seguito da una prima votazione il 22 novembre per determinare le finaliste. La giuria, composta da 59 membri provenienti da 22 Paesi, avrà l’arduo compito di scegliere la prossima regina delle strade.

Candidati al Car of The Year 2025

Tra i 41 modelli in gara per il 2025 troviamo:

Alfa Romeo Junior

Audi Q6 e-tron

BMW X2/iX2

BYD Seal U

Citroen C3/e-C3

Citroen C3 Aircross

Cupra Tavascan

Cupra Terramar

Dacia Duster

Fiat Grande Panda

Ford Explorer

Ford Tourneo Courier

Hyundai Inster

Hyundai Santa Fe

KGM Torres

Kia EV3

Lexus LBX

Maserati GranTurismo

Maserati Grecale

Mazda CX-80

MG3

MG Cyberster

Mini Cooper SE

Mini Countryman

Opel Grandland

Opel Frontera

Polestar 3

Polestar 4

Porsche Macan

Renault 5

Renault Symbioz

Renault Rafale

Skoda Superb

Skoda Kodiaq

Smart #3

Suzuki Swift

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volvo EX90

Xpeng G6

L’elenco è caratterizzato da una notevole eterogeneità, includendo numerosi SUV, citycar, station wagon, berline e sportive. Tra queste, 25 modelli sono elettrici, alcuni dei quali disponibili sia in versione a batteria sia con motorizzazioni termiche tradizionali. Renault si distingue con tre modelli in gara: la Renault 5, la Rafale e la Symbioz.

Anche i produttori cinesi fanno la loro comparsa con marchi come BYD, MG e Xpeng, evidenziando l’espansione globale delle case automobilistiche della Cina. Tra i modelli italiani, spiccano l’Alfa Romeo Junior, la Fiat Grande Panda, la Maserati GranTurismo e la Maserati Grecale. La competizione per il titolo di Car of The Year 2025 si preannuncia avvincente e ricca di sorprese, con molte novità che promettono di rivoluzionare il mercato automobilistico europeo.