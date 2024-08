Camion osa lo sfioro di Lamborghini e Porsche | Video

Un camion in manovra sfiora al millimetro una Lamborghini Aventador e una Porsche 911. Anche se le due auto sportive sono in doppia fila e rendono problematico il passaggio, ci vuole fegato a fare certe cose. Soprattutto essendo un operaio dal salario non faraonico, impegnato in un’attività di trasporto.

Nel mondo odierno sembra che certe consegne non possano aspettare, ma a volte bisogna digerire il rospo del ritardo, pur di non sobbarcarsi conseguenze potenzialmente peggiori. Cosa sarebbe successo se il camion avesse colpito una delle vetture esotiche cui il mezzo pesante ha fatto la barba? L’assicurazione avrebbe pagato? Ci sarebbe stato un periodo di fermo del veicolo?

Le riprese sono state eseguite in un paese estero e non sappiamo come vengano gestite le cose in quel contesto, ma un eventuale contatto avrebbe prodotto comunque delle grane o, quantomeno, delle perdite di tempo non inferiori a quelle richieste da una segnalazione alle forze dell’ordine o, al limite, da qualche vigoroso colpo di clacson lanciato ai proprietari delle costose supercar lasciate in doppia fila. Doveroso evidenziare, a questo punto, come avere un’auto da sogno del rango della Lamborghini Aventador o della Porsche 911 non legittima certi comportamenti, come la sosta a centro strada, ma c’è chi se ne infischia.