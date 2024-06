Porsche Taycan in carica colpita dalla sponda idraulica di un camion | Video

Lasciare un’auto in sosta è sempre una lotteria. Mai, purtroppo, si può escludere che qualcuno faccia dei danni, magari per menefreghismo. Un destino infelice, di questo tipo, è toccato a una Porsche Taycan, tranquillamente parcheggiata nel suo stallo di rifornimento.

Vicino all’auto elettrica di Stoccarda c’è un camion, impegnato in alcune consegne. Eseguito il lavoro, l’uomo al posto guida del mezzo pesante fa alcune manovre per recuperare la strada. Purtroppo dimentica la sponda idraulica abbassata. Una svista assurda, che potrebbe rendere la sua consegna davvero molto costosa. Il piano di carico, infatti, è andato a colpire 3/4 di fiancata della Porsche Taycan, producendo lesioni importanti sulla coupé tedesca, dal costo verosimilmente molto alto.

Per fortuna la scena è stata ripresa da una videocamera, regalando al proprietario della vettura uno strumento probatorio per far valere le proprie ragioni, nelle sedi preposte. Immagino la sua rabbia, che questa volta non fa il paio con quella degli appassionati, poco coinvolti emotivamente verso le auto elettriche, anche se di nobile provenienza.

La Porsche Taycan è in produzione dal 2019. Il suo debutto avvenne al Salone di Francoforte di quell’anno. Si tratta del primo modello alla spina della casa di Stoccarda, fra le proposte di serie. Nella versione base eroga 408 cavalli di potenza, che crescono a 530 cavalli sulla 4S e a 598 cavalli sulla GTS. Poi ci sono la Turbo, da 680 cavalli, e la Turbo S, da 761 cavalli, entrambe ovviamente non sovralimentate, essendo elettriche. Il loro nome è solo una trovata pubblicitaria.