Cadillac: la versione speciale Blackwing per i modelli CT4-V e CT5-V

Ecco la versione speciale Blackwing per le Cadillac CT4-V e CT5-V, le berline sportive del premium brand statunitense, in arrivo sul mercato internazionale nel corso della prossima estate. Le due vetture sono votate fortemente alla sportività, mentre la massa è stata alleggerita con il maggiore utilizzo di alluminio e carbonio.

La nuova Cadillac CT4-V Blackwing è equipaggiata con il motore a benzina 3.6L V6 Twin Turbo da 479 CV di potenza e 605 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio manuale Tremec a sei marce che al cambio automatico GM a dieci rapporti. Dotata dei cerchi in lega di alluminio forgiato da 18 pollici di diametro, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

La nuova Cadillac CT5-V Blackwing, invece, è mossa dal propulsore a benzina 6.2L V8 Supercharged da 677 CV di potenza e 895 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio meccanico Tremec a sei marce o al cambio automatico GM a dieci rapporti, consente di coprire lo spunto 0-100 in 3,7 secondi. Esteticamente, invece, è riconoscibile per i cerchi in lega di alluminio forgiato da 18 pollici di diametro.