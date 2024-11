BYD Sealion 7: il SUV elettrico che punta all’Europa

BYD, azienda leader nel settore dei veicoli elettrici, amplia la sua gamma europea con il lancio di BYD SEALION 7, un SUV sportivo che combina design accattivante, tecnologia innovativa e prestazioni elevate. Questo nuovo modello si posiziona come un’opzione premium ma accessibile, destinata a conquistare il mercato europeo con la sua autonomia estesa, la ricarica rapida e le caratteristiche di sicurezza avanzate.

Design sportivo e aerodinamica efficiente

BYD SEALION 7 adotta il linguaggio stilistico della Serie Ocean di BYD, già apprezzato su modelli come la DOLPHIN e la SEAL, adattandolo alle forme di un SUV sportivo. Il risultato è un’auto dal look atletico e dinamico, con linee fluide che contribuiscono a ottimizzare l’efficienza aerodinamica. Il frontale presenta un motivo a “X”, tipico della Serie Ocean, che trasmette un senso di movimento, mentre i fari a LED Dual U integrati e le curve scolpite richiamano il tema dell’oceano.

Il profilo laterale è caratterizzato da una linea del tetto spiovente, controbilanciata da un tetto arrotondato e da un sottile spoiler posteriore a coda d’anatra. Le maniglie a filo della carrozzeria, che rientrano nelle portiere quando l’auto è in movimento, contribuiscono ulteriormente all’aerodinamica.

Batteria Blade e Cell-to-Body

SEALION 7 si basa sull’innovativa piattaforma e-Platform 3.0 di BYD, progettata specificamente per i veicoli elettrici e dotata della rivoluzionaria batteria Blade. Questa batteria, sviluppata internamente da BYD, offre sicurezza, durata, prestazioni e compattezza ai vertici della categoria. La tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato) utilizzata per il catodo garantisce maggiore sicurezza e durata rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, oltre a essere priva di cobalto, un materiale che solleva preoccupazioni etiche e ambientali.

Oltre alla batteria Blade, SEALION 7 utilizza la tecnologia Cell-to-Body (CTB), che integra la batteria direttamente nella struttura del veicolo. L’involucro in alluminio della batteria, con struttura a nido d’ape ad alta resistenza, contribuisce alla rigidità torsionale del veicolo, migliorando la sicurezza e l’efficienza.

Prestazioni elettrizzanti e autonomia estesa

SEALION 7 è disponibile in due varianti di potenza e trazione:

Comfort a trazione posteriore : motore da 230 kW (313 CV) e batteria da 82,5 kWh, autonomia WLTP di 482 km;

: motore da 230 kW (313 CV) e batteria da 82,5 kWh, autonomia WLTP di 482 km; Design AWD e Excellence AWD a trazione integrale: doppio motore (230 kW sull’asse posteriore e 160 kW sull’asse anteriore) per una potenza combinata di 390 kW (523 CV), batteria da 82,5 kWh per la Design AWD (autonomia WLTP di 456 km) e da 91,3 kWh per la Excellence AWD (autonomia WLTP di 502 km).

Il motore elettrico posteriore di SEALION 7 è in grado di raggiungere i 23.000 giri/min, un record per un motore elettrico di serie. Questa tecnologia, solitamente presente solo su modelli di lusso, consente a SEALION 7 di offrire un’accelerazione scattante (0-100 km/h in 4,5 secondi per le versioni AWD) e un’elevata velocità massima (215 km/h).

Ricarica ultra-rapida e tecnologia di bordo avanzata

BYD SEALION 7 supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW per le versioni Comfort e Design AWD (10%-80% in 32 minuti) e fino a 230 kW per la versione Excellence AWD (10%-80% in 24 minuti).

L’abitacolo spazioso e confortevole è dotato di uno schermo touch da 15,6 pollici ruotabile, sistema di infotainment con interfaccia rinnovata, supporto per Android Auto e Apple CarPlay, Head-Up Display (sulla versione Excellence AWD) e sistema audio Dynaudio a 12 altoparlanti. SEALION 7 è dotato di un completo pacchetto di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il sistema DiPilot 10 di BYD con cruise control adattivo, Traffic Jam Assist e numerose altre funzioni per la sicurezza attiva e passiva. Le prime consegne sono previste per la fine del 2024.