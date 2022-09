BYD, ecco i prezzi della gamma europea

BYD, colosso cinese dell’automotive, ha diramato i prezzi di listino della sua nuova gamma di vetture che verranno distribuite su alcuni mercati europei, composta dai modelli chiamati Atto 3, Han e Tang. I prezzi comunicati sono relativi alla Germania e possono essere presi come punto di riferimento anche per gli altri paesi dove verranno commercializzate le vetture del Costruttore asiatico.

BYD sbarca sui principali mercati europei

BYD, uno dei leader mondiali nella produzione di veicoli 100% elettrici e di batterie, ha deciso di proporre in Europa tre modelli a zero emissioni che possono essere già ordinati in Norvegia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania. Entro la fine dell’anno la selezione di Paesi verrà allargata anche a Francia e Regno Unito. Secondo i piani della Casa automobilistica cinese, nel prossimo futuro le tre vetture targate BYD raggiungeranno tutti i principali mercati del Vecchio Continente, compresi l’Italia e la Spagna La BYD ATTO 3 sarà ordinabile in Germania ad un prezzo di listino che parte da 38.000 euro, mentre la berlina sportiva HAN e il SUV a 7 posti TANG saranno disponibili entrambi partire da 72.000 euro. Il tris di modelli saranno tra le protagoniste del Salone di Parigi 2022 che si svolgerà il prossimo ottobre.

BYD ATTO 3

La ATTO 3 si presenta come un suv di dimensioni compatte che misura 445 cm la lunghezza, 187 di larghezza, 161 di altezza e con un passo di 272 cm. L’auto sfrutta il nuovo pianale e-Platform 3.0, sviluppato appositamente per le auto elettriche e si caratterizza per il suo design morbido e ben proporzionato. La vettura è spinta da un motore elettrico da 203 CV che scarica la potenza sulla trazione anteriore e risulta alimentato da da 60,48 kWh che promette un’autonomia di 420 km.

BYD HAN

La HAN sfoggia invece le forme di una classica berlina di grandi dimensioni e con un design elegante, lunga 499 cm, larga 191, alta 149 e con un passo di 292 cm. Il powertrain 100% elettrico sfrutta due motori posizionati su entrambi gli assi per garantire una trazione integrale. La potenza complessiva è pari a 516 CV che garantiscono uno da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La batteria da 85,4 kWh garantiscono un’autonomia con una sola carica pari a 521 km.

BYD TANG

La BYD TANG è invece SUV full-size con sette posti che può contare sulla medesima meccanica della berlina HAN: parliamo di due motori da 516 CV complessivi che garantiscono una trazione di tipo integrale. Gli accumulatori da 86,4 kWh offrono un’autonomia di circa 400 km.

Le dichiarazioni di Michael Shu

Michael Shu, General Manager e Managing Director della BYD Europe and International Cooperation Division, ha dichiarato: