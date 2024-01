BYD investirà 14 miliardi di dollari nelle tecnologie per le auto intelligenti

BYD ha annunciato un investimento di circa 100 miliardi di yuan, pari a 14 miliardi di dollari, per lo sviluppo di funzionalità avanzate per auto intelligenti, che comprenderanno un sistema di guida semi-autonomo più sofisticato. All’inizio di questa settimana, il CEO Wang Chuanfu ha annunciato un impegno finanziario significativo da parte della casa cinese nello sviluppo di avanzate funzionalità per auto intelligenti. Sebbene i dettagli temporali e specifici siano attualmente mancanti, BYD sta lavorando su un sistema di guida semi-autonoma più avanzato, tra cui una navigazione con pilota automatico che consentirà ai conducenti di liberarsi temporaneamente dal controllo diretto del veicolo.

Maxi investimento da 14 miliardi di dollari per BYD che punta sulle auto intelligenti

Secondo Bloomberg, il sistema sviluppato da BYD richiederà che i conducenti tocchino il volante ogni 15 secondi e sarà integrato di serie nelle vetture con un prezzo superiore a 300.000 yuan (circa 42.000 dollari), mentre sarà disponibile come optional per i modelli più economici. Attualmente, il sistema è già presente sulla Denza N7 EV e sarà esteso presto anche ai modelli di lusso della gamma YangWang del marchio. BYD sta mostrando un impegno significativo sia nell’ambito delle tecnologie per auto intelligenti che nella logistica marittima.

Oltre all’investimento di circa 100 miliardi di yuan per lo sviluppo delle funzionalità delle auto intelligenti, l’azienda ha recentemente ricevuto la consegna della sua prima nave mercantile, progettata per trasportare fino a 7.000 veicoli contemporaneamente. Entro i prossimi due anni, si prevede la consegna di altre 7 navi mercantili, evidenziando l’ampio raggio di interessi e investimenti di BYD.