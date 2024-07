Bugatti Chiron SS vs Rimac Nevera: una drag race stellare | Video

Fanno parte della stessa famiglia, ma quando c’è un cronometro di mezzo, le parentele svaniscono, almeno in ambito automobilistico. Così la Bugatti Chiron Super Sport e la Rimac Nevera si confrontano senza esclusione di colpi nella drag race proposta sul canale YouTube di “The Hamilton Collection”. Queste sono due delle vetture stradali più veloci mai prodotte: hanno performance spaziali. Le unità propulsive che ne animano le danze potrebbero fornire energia elettrica a un’intera città. Passiamole brevemente in rassegna, partendo dalla belva alsaziana, dal DNA più nobile.

La Bugatti Chiron Super Sport è una hypercar molto lussuosa, che può spingersi fino a 440 km/h di velocità massima. Notevole la deportanza garantita dalla sua veste aerodinamica. Il compito della spinta grava su un motore W16 da 8.0 litri di cilindrata, sovralimentato con quattro turbine, che eroga una potenza massima di 1.600 CV e una coppia di 1.600 Nm, su un peso di 1.945 kg. Questo si traduce in uno scatto da 0 a 200 km/h in 5.8 secondi e da 0 a 300 km/h in 12.1 secondi.

Altra protagonista della drag race è la Rimac Nevera, hypercar elettrica croata che, poco tempo fa, ha guadagnato 23 record di velocità in un solo giorno, in Germania. Questa è l’auto alla spina più rapida oggi in commercio. Il suo profilo prestazionale è fuori dall’ordinario. Qui l’accelerazione da 0 a 300 km/h si compie in appena 9.2 secondi, mentre in 21.31 secondi si è già a 400 km/h. Il merito è in gran parte ascrivibile alla potenza del powertrain elettrico, che eroga 1.914 CV: una cifra incredibile. Lascia a bocca aperta anche la coppia massima, pari a 2.360 Nm. Il peso è di 2.300 kg. Penso che avrete già intuito a chi è andato il successo nella drag race, ma per conferma…vi invitiamo a guardare il video. Buona visione!