Bugatti Chiron Pur Sport “Sur Mesure”: omaggio alla storia

“Bugatti Sur Mesure” è un programma di personalizzazione ufficiale della casa di Molsheim, che viene incontro alla richiesta sempre più alta di modelli su misura. La prima auto di questa nuova linea tailor made si ispira all’eroismo delle Bugatti Grand Prix. Si tratta di una Bugatti Chiron Pur Sport ispirata alla mitica Tipo 51, portata al successo nel Gran Premio di Francia del 1931 da Louis Chiron e Achille Varzi.

Il numero di quel bolide da corsa era il “32“, ripreso sulla moderna hypercar e dipinto interamente a mano. Questo è solo uno dei numerosi elementi realizzati su misura per il modello di cui ci stiamo occupando. Per il facoltoso cliente sono stati creati due nuovi colori esterni, che rendono omaggio alle vetture da gara del marchio scese in pista negli anni ’20 e ’30.

Questa Bugatti Chiron Pur Sport “Sur Mesure” si giova di un nuovo motivo “EB”, sbiadito e applicato meticolosamente a mano, che fa il paio con lo stesso simbolo cucito a più strati sui pannelli delle portiere. Per ottenere i migliori risultati, sono state sviluppate tecniche e processi di lavorazione inediti. Le scritte “32” e “Grand Prix” ricorrono in tutto l’abitacolo, trovando forse il loro apice espressivo in uno speciale intarsio sulla console centrale in alluminio anodizzato nero, con iscrizione argento dipinta a mano.

Una vettura curata come un gioiello

I motivi si estendono alle soglie delle porte, ai poggiatesta e alle luci di ingresso della Bugatti Chrion Pur Sport “Sur Mesure”. Si possono trovare anche sottili badge che distinguono il modello come un prodotto raro e unico del programma. Un simile processo di personalizzazione, dettagliato e intricato, è degno del blasone e della competenza di un marchio nobile come quello alsaziano. Ecco le parole del responsabile marketing Hendrik Malinowski:

I nostri clienti sono spesso profondamente incuriositi dal lignaggio automobilistico di Bugatti, ed è giusto che la prima commissione del programma Sur Mesure renda omaggio a una delle nostre grandi icone delle corse. Siamo così presi dall’opera partorita che intendiamo rendere disponibili ad altri clienti molte delle idee nate in questo primo slancio creativo.

Quando si configura una Bugatti, il numero di colori esterni e finiture in pelle è quasi illimitato, ma per coloro che desiderano fare un ulteriore passo avanti e creare un pezzo d’arte automobilistica personalizzato davvero unico, Bugatti Sur Mesure è a loro disposizione. Dal concetto di design iniziale fino alla produzione del veicolo e alla consegna finale, i clienti riceveranno l’intera esperienza della casa di Molsheim.

Fonte | Bugatti