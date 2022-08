Bugatti Chiron presa a colpi di martello da uno scooterista [Video]

Il livello di idiozia, nella società odierna, ha raggiunto livelli stellari. Una conferma giunge da un video girato a Londra, che immortala una Bugatti Chiron presa di mira da un paio di ragazzi, in sella ai loro scooter. Uno di questi si scatena sul finestrino laterale della belva di Molsheim, con alcuni colpi di martello. Anni ed anni di modelli educativi fallimentari possono portare a simili risultati.

La Bugatti Chiron ferita dai delinquenti

Guidare una vettura milionaria come quella alsaziana richiama inevitabilmente le attenzioni di molti: questo, forse, fa parte del piacere di possederne una. Di solito, vetture di tale calibro sono oggetto di grande ammirazione, ma la frustrazione è una brutta bestia e può portare certi individui verso comportamenti inconsulti. Poi ci sono i ladri, che tengono d’occhio le auto più esclusive. Talvolta anche gli imbecilli fanno la stessa cosa. Il video odierno ce ne offre una testimonianza.

Assalto figlio di una società che non sa educare

Nei fotogrammi, girati a Londra, si vede il proprietario di una Bugatti Chiron avvicinato da un paio di scooteristi. Uno dei due si affianca alla hypercar alsaziana e inizia a colpirla con un martello. Non si capisce da cosa sia dettato il suo accanimento: invidia o, come ipotizza qualcuno, la voglia di sottrarre l’orologio o qualche oggetto prezioso al guidatore? Questa idea mi sembra poco credibile, per la particolare dinamica dei fatti e per il contesto operativo, ma potrebbe corrispondere alla realtà. La scena è stata catturata da uno smartphone ed è stata caricata su Instagram da Yianni Charalambous e supercar.fails.

Il proprietario riesce a scongiurare il peggio

Scorrendo i fotogrammi, si vede lo scooterista colpire più volte la Bugatti Chiron. Per fortuna il vetro laterale ha resistito bene, così il ricco owner si è potuto dileguare con un colpo d’acceleratore, forte dei 1500 cavalli dell’auto. Il filmato lo aiuterà ad essere rimborsato dall’assicurazione, anche se il danno sembra tutto sommato ridotto. A quanto pare, negli ultimi tempi, attacchi del genere non sono così infrequenti a Londra, nei confronti di proprietari di veicoli esotici. Sono certo che la polizia saprà ripristinare presto il giusto livello di sicurezza urbana.

