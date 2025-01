Mattinata di caos lungo la trafficata arteria della Milano-Meda, segnata da pioggia incessante e numerosi disagi per gli automobilisti. Una grossa buca, probabilmente causata dal maltempo, si è formata davanti al negozio Leroy Merlin in direzione Como, bloccando diversi veicoli in corsia di emergenza.

Le segnalazioni, diffuse tramite la popolare pagina Facebook La Milano-Meda, hanno messo in evidenza il problema, che ha generato lunghe code e notevoli disagi. Secondo gli utenti, la voragine risultava poco visibile a causa della pioggia, causando danni agli pneumatici di molti veicoli che vi sono finiti dentro.

Interventi urgenti previsti per le buche

La provincia di Monza e Brianza, responsabile della manutenzione stradale, ha confermato che le condizioni del manto erano già state monitorate nei giorni precedenti. Tuttavia, le piogge notturne hanno peggiorato la situazione, aprendo nuove buche stradali, in particolare nel tratto tra Varedo e Bovisio Masciago.

Per contenere i disagi, sono stati pianificati interventi di rattoppo urgente per mercoledì 29 gennaio. La provincia ha inoltre dichiarato che, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, saranno avviati lavori più strutturali di asfaltatura e fresatura.

Come richiedere un risarcimento

Gli automobilisti che hanno subito danni possono avviare la procedura di risarcimento danni attraverso il sito ufficiale della provincia di Monza e Brianza, in Lombardia. Nella sezione “Assicurazioni – danni connessi alla rete stradale provinciale”, è disponibile la modulistica necessaria.

La richiesta deve includere fotografie, moduli compilati e una dichiarazione della polizia stradale. La documentazione completa va inviata tramite PEC all’indirizzo provincia-mb@pec.provincia.mb.it. Le istanze saranno gestite secondo i termini delle polizze assicurative in vigore.

Questa vicenda sottolinea l’importanza di una tempestiva manutenzione stradale, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse, per garantire la sicurezza degli automobilisti e minimizzare i disagi su una delle arterie più trafficate della Brianza.