Brabus Rocket GTS: 1000 CV di arroganza

Ogni singolo dettaglio della BRABUS ROCKET GTS è stato sviluppato attraverso l’uso di tecnologie CAD e CFD all’avanguardia e un’intensa ottimizzazione nella galleria del vento per offrire un livello nuovo di lusso e alte prestazioni. Prodotta in con processi sofisticati, l’intera carrozzeria della Hyper GT è realizzata in carbonio particolarmente leggero ma ad alta resistenza. L’equilibrio ottimale della deportanza aerodinamica sull’asse anteriore e posteriore, reso possibile da componenti aerodinamici perfettamente messi a punto, garantisce un’eccezionale stabilità di guida anche oltre la soglia dei 300 km/h.

Dettagli specifici

Oltre a realizzare una perfetta transizione con gli ampi parafanghi anteriori, la grembiulatura anteriore BRABUS ROCKET riduce la portanza sull’asse anteriore alle alte velocità grazie allo spoiler integrato. Grandi prese d’aria dirigono il flusso d’aria verso i radiatori e i freni anteriori. La coda della Shooting Brake è completata dalla grembiulatura BRABUS ROCKET con diffusore integrato in carbonio a vista, che mette perfettamente in evidenza i quattro terminali in titanio illuminati e rivestiti in carbonio a vista dell’impianto di scarico ad alte prestazioni BRABUS.

Potenza mostruosa

Grazie a un perfetto coordinamento, i due motori sviluppano una potenza combinata di 735 kW / 1.000 CV. Ancora più sbalorditiva è la coppia massima cumulativa di 1.820 Nm. Grazie alla sua ingegneria all’avanguardia, la nuova BRABUS ROCKET GTS è una delle auto ibride più veloci al mondo. La supercar scatta da ferma a 100 km/h in soli 2,6 secondi e raggiunge una velocità di 200 km/h in soli 9,5 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 317 km/h.

Il suo motore a combustione è dotato di un sistema di scarico BRABUS ad alte prestazioni, che comprende speciali convertitori catalitici e filtri antiparticolato. Questo sistema non solo ottimizza le prestazioni, ma è anche dotato di un controllo attivo delle valvole di scarico, che consente al guidatore di scegliere in qualsiasi momento tra un sussurro discreto e un suono V8 enfaticamente potente.

L’abitacolo della Brabus Rocket GTS

Prendete posto nell’abitacolo e immergetevi in un mondo di lusso BRABUS. Il team di specialisti degli interni ha creato un esclusivo interno, meticolosamente realizzato a mano, che si abbina alla carrozzeria in carbonio a vista della Hyper GT, unica nel suo genere. Come per ogni supercar BRABUS, gli interni della nuova ROCKET GTS presentano un’ampia gamma di dettagli di design perfettamente integrati che sottolineano il carattere esclusivo del veicolo. Ancora una volta, a complemento della carrozzeria in carbonio a vista, gli occupanti sono accolti da finiture della soglia d’ingresso in carbonio con logo BRABUS illuminato.

Tutti gli elementi di finitura dell’abitacolo, compresi gli interruttori, le bocchette di ventilazione, le griglie degli altoparlanti e i pannelli, sono rifiniti in BRABUS “Shadow Gray” opaco. I loghi ROCKET GTS sul lato passeggero della plancia, sui pannelli laterali e sulle cinture di sicurezza dei sedili anteriori aggiungono ulteriori accenti inconfondibili.