BRABUS torna negli Stati Uniti per il 73° Concorso d’Eleganza di Pebble Beach dal 15 al 18 agosto 2024. Sullo sfondo mozzafiato dell’Oceano Pacifico, questo evento automobilistico di fama mondiale si terrà ancora una volta al Pebble Beach Golf Resort in California. Lo stand ufficiale BRABUS sarà situato nel cuore del concorso, proprio sulla 17-Mile Drive, dove sarà possibile ammirare una serie di supercar uniche, oltre alle ultime novità dei mondi BRABUS Classic e BRABUS Marine.

Le novità Brabus a Pebble Beach

Uno dei più prestigiosi saloni automobilistici del mondo e fiore all’occhiello della Pebble Beach Automotive Week, il concorso richiama migliaia di appassionati, collezionisti ed esperti del settore, tutti desiderosi di competere per essere nominati Best of Show, il massimo riconoscimento per le automobili. Quest’anno, i visitatori della vetrina BRABUS avranno l’opportunità di vedere alcune delle ultime novità, tra cui il BRABUS 900, basato sulla G 63, il BRABUS 750, basato sulla SL 63, il BRABUS 900 Rocket R, basato sulla 911 Turbo S e il BRABUS Classic 6-Star restaurato della Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet. Oltre a diversi capolavori stradali, sarà presente anche la superbarca BRABUS Shadow 500 Cross-Cabin Deep Blue.

Occhio ai canali social

Per scoprire impressioni e approfondimenti esclusivi, BRABUS pubblicherà tanti contenuti sui canali Instagram e YouTube, oltre che sul sito web. Questo per per permettere a tutti gli appassionati di tuffarsi pienamente nel mondo BRABUS al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2024 e visitare lo stand BRABUS durante la Pebble Beach Automotive Week, seppur in formato digitale. Insomma, il costruttore europeo cercherà di fare di tutto per accorciare le distanze per coloro che stanno dall’altra parte del mondo e non riusciranno a presenziare in prima persona ai nastri di una delle kermesse più esclusive e affascinanti del mondo delle quattro ruote. Grazie a tutti gli strumenti tecnologici di oggi, sarà possibile immergersi in un’esperienza concreta e sicuramente esaltante.