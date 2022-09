Brabus 600 Masterpiece: il tuning della Maybach S580

Lo scorso anno Brabus aveva svelato la sua interpretazione della Mercedes-Benz Classe S, ma il tuner è tornato per offrire di più, rivisitando questa volta l’ancora più lussuosa Mercedes-Maybach S580. La nuova Brabus 600 Masterpiece, come viene chiamata, sfoggia un bodykit in fibra di carbonio, un restyling turchese all’interno dell’abitacolo e un aumento di potenza per il motore V8.

Brabus 600 Masterpiece: le modifiche estetiche

A partire dall’esterno, l’ammiraglia di lusso ha subito un trattamento in fibra di carbonio per i bordi del paraurti, per lo splitter prominente e per il rivestimento del diffusore. Le firme luminose originali sono state sostituite da una finitura Shadow Chrome scura, combinata con un nuovo set di ruote forgiate Brabus Monoblock M “Platinum Edition” Shadow Grey da 22 pollici che sembrano simili al design originale. Infine Brabus ha aggiunto alcuni badge Barbus Masterpiece sui parafanghi anteriori e sui montanti posteriori.

Gli interni della Brabus 600 Masterpiece

Gli aggiornamenti interni sono meno sottili rispetto all’esterno a tema scuro. Un nuovo, eccentrico, rivestimento in pelle blu turchese copre infatti la maggior parte delle superfici intorno all’abitacolo, con una trapuntatura “Seashell Diamond” specifica per Brabus e bordini neri che aggiungono consistenza. Anche la fibra di carbonio sul tunnel centrale, sul cruscotto e sugli inserti delle portiere è un dettaglio specifico di Brabus abbinato al bodykit esterno. L’equipaggiamento include tutto ciò che ci si possa aspettare da una Maybach, come i sedili posteriori indipendenti ventilati e riscaldati, la cabina di pilotaggio completamente digitale e la fantasiosa illuminazione ambientale.

L’upgrade meccanico per il V8

Brabus 600 Masterpiece: le foto Guarda le altre 11 fotografie →

Come sempre Brabus non si è limitato a modifiche estetiche. Grazie al nuovo software, il motore V8 biturbo da 4,0 litri produce 600 CV e 800 Nm di coppia, che rappresenta un corposo aumento rispetto ai 496 CV e 700 Nm della Mercedes-Maybach S580 di serie, avvicinandola all’ammiraglia S680 con motore V12. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a nove rapporti.

Grazie alla maggiore potenza, la Barbus 600 accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, ovvero 0,3 secondi più veloce dell’S580 di serie, eguagliando il tempo dell’S680. La velocità massima rimane limitata elettronicamente a 250 km/h. Oltre alle ruote da 22 pollici più grandi, gommate con pneumatici ad alte prestazioni, gli aggiornamenti del telaio includono un calo di 20 mm dell’altezza da terra con l’aiuto del modulo Barbus SportXtra aggiunto alle sospensioni pneumatiche regolabili in altezza.