Lo scorso anno Brabus aveva svelato la sua interpretazione della Mercedes-Benz Classe S, ma il tuner è tornato per offrire di più, rivisitando questa volta l’ancora più lussuosa Mercedes-Maybach S580. La nuova Brabus 600 Masterpiece, come viene chiamata, sfoggia un bodykit in fibra di carbonio, un restyling turchese all’interno dell’abitacolo e un aumento di potenza per il motore V8.