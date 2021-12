BMW X8: allo studio la variante SUV coupé della X7?

Stando a quanto riportato da Auto Bild, sarebbe allo studio l’inedita Super SUV coupé BMW X8. Rappresenterebbe la variante sportiva della X7, la SUV di grandissime dimensioni che sarà prossimamente sottoposta al restyling di metà carriera.

Come la media X4 e la grande X6

Esteticamente, la nuova BMW X8 dovrebbe essere riconoscibile per la coda spiovente della carrozzeria, in linea con lo stile delle SUV coupé X4 e X6. Non andrà a competere direttamente con la versione di serie della concept car BMW XM, perché sarà totalmente differente sotto tutti i punti di vista.

Anche a propulsione ibrida Plug-In

Attesa proprio in concomitanza con il debutto della nuova X7 restyling, l’inedita BMW X8 sarà proposta solo nelle configurazioni a propulsione ibrida Mild Hybrid e Plug-In Hybrid. Quest’ultima, sarà appannaggio della versione xDrive45e da 394 CV di potenza complessiva. Inoltre, la gamma comprenderà anche il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea per la declinazione xDrive40i da 374 CV e il propulsore diesel 3.0d TwinPower Turbo di pari frazionamento per la configurazione xDrive40d da 340 CV di potenza, più l’unità a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo per le versioni sportive M50i da 530 CV ed M60i da 635 CV di potenza.