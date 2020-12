Bmw X7 by Manhart: pronta per l’off-road

La Bmw X7, SUV full-size lungo oltre 5 metri, si presenta come l’ammiraglia a ruote alte della Casa di Monaco, in grado di trasportare fino a sette persone nel massimo lusso e confort. Ora però, il noto preparatore internazionale Manhart ha deciso di mettere le mani su questo “incrociatore” su ruote trasformandolo da ammiraglia di rappresentanza ad un veicolo votato all’off-road. Battezzata MHX7 650 Dirt Edition2, l’ultima creazione di Manhart aggiunge quindi un bel pizzico di brio al SUV teutonico che si presenta decisamente “meno abbottonato” e molto più divertente e prestazionale.

Estetica dark e assetto off-road

Ispirata ai veicoli militari, questa speciale X7 sviluppata dall’elaboratore teutonico sfoggia una livrea di colore nero opaco grazie ad un’operazione di wrapping effettuata una pellicola dalla grafica personalizzata. L’effetto scenico viene completato dalla presenza di uno speciale set di cerchi in lega Black Rhino da 20 pollici di Manhart. Questi ultimi risultano avvolti da pneumatici Maxxis Bighorn MT-764 che misurano 305/50 R20 e che vantano una tassellatura specifica per l’off-road. Questo dettaglio, unito ad un nuovo assetto rialzato di ben 40 mm grazie all’aiuto di nuove sospensioni permettono alla X7 di affrontare anche percorsi in fuoristrada.

V8 da 650 CV e 920 Nm

Le modifiche hanno riguardato anche la parte meccanica del veicolo e in particolare il poderoso propulsore V8 4.4 litri sovralimentato che ha visto aumentare la propria potenza da 530 a 650 CV, mentre la coppia massima è aumentata fino a quota 920 Nm. L’aumento di potenza e coppia è stato ottenuto grazie all’installazione di una centralina elettronica specifica abbinata ad un sistema di scarico sportivo.