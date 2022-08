Di fabbrica la BMW X4 M40i viene offerta con un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo che eroga un totale di 360 cavalli e 369 Nm di coppia, numeri che non sono affatto male per un SUV compatto. Ma il motore a sei cilindri in linea è in grado di fare molto di più, come ha appena dimostrato questa BMW X4 by dAHler Competition. Il tuner offre infatti due diverse fasi di aggiornamento che possono aggiungere fino a 75 cavalli sotto il cofano.

BMW X4 by dAHler Competition: due upgrade meccanici

Il primo step di upgrade porta la potenza finale fino a 410 cavalli e 449 Nm di coppia, mentre il secondo step porta fino a 430 cavalli e 464 Nm la potenza complessiva del sei cilindri. Sebbene dAHler non abbia rivelato quali modifiche includeranno queste due fasi, ha confermato che tutti i componenti del kit meccanico sono conformi allo standard sulle emissioni WLTP Euro 6.

Sound più sexy

Per migliorare il suono del motore, il tuner ha anche aggiunto un silenziatore posteriore in acciaio inossidabile per i quattro tubi di scarico offerto in argento satinato o nero opaco rivestito in ceramica. Come opzione, dAHler offrirà anche un convertitore catalitico ad alte prestazioni e un sistema di controllo remoto delle farfalle.

BMW X4 by dAHler Competition: il kit estetico

Inoltre sono state apportate alcune modifiche sia all’esterno che all’interno della BMW X4. Le modifiche esterne non sono così evidenti, dal momento che la X4 è un’auto già molto bella così come esce dalla fabbrica. Ma con la fibra di carbonio non puoi mai sbagliare. E così il tuner ha aggiunto un nuovo spoiler anteriore – ispirato ai modelli con il pacchetto M Sport – e calotte degli specchietti in carbonio.

BMW X4 by dAHler Competition: l’imbarazzo per la scelta dei cerchi

Per quanto riguarda l’esterno, però, le modifiche più grandi sono state apportate al reparto ruote. dAHler offre infatti un lunghissimo elenco di set tra cui scegliere, in vari modelli e colori. La prima opzione è la ruota CDC1, offerta sia in versione fusa che forgiata. A seconda dell’opzione scelta, le dimensioni variano da 20 a 22 pollici, ma tutte saranno offerte con pneumatici ad alte prestazioni. Poi ci sono i cerchi da 21 pollici CDC2 dotati di pneumatici 245/40R21 e 285/35R21. dAHler offre poi alcuni altri set, con dimensioni che vanno da 20 a 22 pollici e qualsiasi colore desiderabile.

Le altre modifiche

Indipendentemente dalle ruote, il pacchetto include anche un nuovo set di molle sportive che abbasseranno la corsa dell’auto di 25 millimetri o una sospensione sportiva che consente al guidatore di regolare l’altezza da terra e la rigidità. Per gli interni, dAHLer propone rivestimenti in pelle o Alcantara, pedaliera in alluminio e nuovi tappetini con il logo “dAHLer Competition Line”.