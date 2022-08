30Di fabbrica la BMW X4 M40i viene offerta con un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo che eroga un totale di 360 cavalli e 369 Nm di coppia, numeri che non sono affatto male per un SUV compatto. Ma il motore a sei cilindri in linea è in grado di fare molto di più, come ha appena dimostrato questa BMW X4 by dAHler Competition. Il tuner offre infatti due diverse fasi di aggiornamento che possono aggiungere fino a 75 cavalli sotto il cofano.