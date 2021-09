BMW X3 M e X4 M: arriva il facelift per i SUV bavaresi

Le rinnovate BMW X3 M e X4 M 2022 hanno festeggiato il loro debutto pubblico al Motor Show di Monaco di Baviera. Entrambi i SUV sono dotati del sei cilindri in linea S58 da 3,0 litri biturbo della Casa dell’Elica che presenta un nucleo della testata stampato in 3D e un albero motore leggero forgiato, condiviso con M3 e M4. I modelli normali erogano 473 CV e 619 Nm di coppia, mentre le varianti X3 M e X4 M Competition hanno 503 CV. Sotto i riflettori della kermesse di casa, i due sportivissimi SUV hanno mostrato un look rinnovato, specialmente nel frontale.

Ritocchi estetici

Sulle due vetture bavaresi è stata rivista la fascia anteriore, dove si trovano adesso dei fari a LED più sottili e spigolosi. Anche il paraurti anteriore e le prese d’aria oscurate sono state ridisegnate. Stessa sorte anche per i gruppi ottici posteriori. Alcune piccole modifiche sono arrivate anche agli interni: ad esempio, sono dotati di nuovi sedili, una console centrale aggiornata con bocchette dell’aria ridisegnate e un sistema opzionale “Driving Assistance Professional” che informa i gli occupanti del veicolo tramite il quadro strumenti digitale e il display head-up.

Tecnica e prezzo

Le due auto vengono equipaggiate di serie con una trasmissione automatica a otto velocità proveniente da ZF che trasferisce la potenza a terra attraverso un sistema di trazione integrale che particolare predilezione al retrotreno. Le varianti con badge Competition possono raggiungere i 100 km/h con uno scatto da fermo in appena 3,7 secondi, mentre i modelli standard hanno bisogno di 3,9 secondi. La maggior parte dei conducenti non sarà in grado di sentire questa differenza, ovviamente, anche se i numeri hanno sempre ragione. I prezzi per il modello entry level della X3 M parto da circa 60.000 euro, mentre per la X4 M servono almeno 10.000 euro in più della “cugina”.