Bmw iX3: svelato il restyling del SUV 100% elettrico

Poco dopo aver aggiornato le Bmw X3 e X4, la Casa di Monaco svela il restyling dedicato alla iX3, versione 100% elettrica del SUV premium bavarese. Già ordinabile ad un listino che parte da 70.900 euro, la iX3 restyling sbarcherà nelle concessionarie italiane il prossimo autunno, mentre la sua produzione continuerà ad essere portata avanti nello stabilimento cinese del colosso Brillance, con cui Bmw ha siglato una joint venture.

Look aggiornato

Lo stile del SUV elettrico è segue gli aggiornamenti visti anche sulle sorelle con motore endotermico, X3 e X4, anche se questa versione a zero emissioni porta in dote alcuni elementi specifici, come ad esempio alcuni dettagli blu che impreziosiscono corpo vettura ed interni, sottolineando l’anima “green” di questo modello. Di inedita concezione i paraurti, la mascherina a doppio rene e i gruppi ottici con tecnologia LED.

Dotazione ricca e pacchetto M Sport

All’interno dell’abitacolo troviamo il nuovo doppio display da 12,3 pollici dedicato al sofisticato sistema di infotainment dotato di elevata connettività. Nuovo anche il designo della console centrale e del cambio automatico. Sulla iX3 viene proposto di serie il pacchetto M Sport che include tra le altre cose i cerchi da 19 pollici e il pacchetto Adas Professional (Steering e Lane Control Assistant, Active Cruise Control e Stop&Go, Automatic Speed Limit Assist con Route Monitoring, Parking Assistant con Reversing Assist Camera e Reversing Assistant). E’ possibile arricchire ulteriormente la dotazione di serie con due pacchetti optional, denominati Inspiring e Impressive.

Powertrain invariato

Sottopelle si nasconde il medesimo powertrain di quinta generazione che ha equipaggiato la precedente versione della iX3. Il sistema propulsivo elettrico sviluppa 286 CV scaricati sull’asse posteriore, mentre la batteria da 80 kWh offre un’autonomia di 460 km (ciclo WLTP). Il pacco batteria può essere ricaricato con sistemi veloci a 150 kW che permettono di recuperare fino a 100 km di autonomia in soli dieci minuti.