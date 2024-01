BMW X3 2025: avvistato in strada [VIDEO SPIA]

BMW X3 2025 è una delle prossime novità attese per quanto concerne la casa automobilistica bavarese. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo la presenza sul web di un video spia che mostra il prototipo del SUV di BMW in strada. Le immagini sono state pubblicate su YouTube dal canale CarSpy Media.

In un video nuove immagini di BMW X3 2025

Diciamo subito che si tratta della versione con motore a combustione e non di quella elettrica al 100 per cento che farà pure parte della gamma della futura BMW X3 2025. Le immagini in questione confermano ulteriormente alcune novità che erano già emerse in precedenza. Ci riferiamo al fatto che questa vettura avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello uscente. Inoltre le novità di design non saranno rivoluzionarie. Si tratterà insomma di una evoluzione della versione attuale.

Notiamo la presenza di elementi stilistici presi in prestito dalle ultime novità di BMW. Ci riferiamo in particolare alla calandra che qui appare abbastanza diversa rispetto alla X3 attuale e anche ai fari anteriori che appaiono particolarmente sottili. Altre caratteristiche che emergono da questi video riguardano la presenza di ruote dal design esclusivo e da un cofano a conchiglia che conferisce maggiore personalità al SUV.

Non ci sono invece notizie per quanto riguarda il design degli interni. Anche qui però si prevede che non ci saranno rivoluzioni rispetto al SUV attuale. Per quanto riguarda la gamma dei motori, oltre all’elettrico si prevede la presenza di opzioni Mild Hybrid e Plug-in. Infine ricordiamo che BMW X3 2025 farà il suo debutto tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025.