BMW: una speciale Serie 7 per dire addio al V12 negli USA

La mobilità sostenibile e l’era dell’elettrificazione stanno portando all’oblio i propulsori di grande cilindrata e con grandi frazionamenti come gli iconici propulsori V12. Questi ultimi stanno diventando infatti sempre più rari nell’ampio panorama automotive internazionale e con ogni probabilità spariranno completamente nel prossimo futuro. Questa brutta sorte colpirà anche il mitico V12 che equipaggia la Bmw Serie 7 e per dargli il triste addio, la Casa di Monaco ha deciso di realizzare una versione speciale della M760i xDrive, destinata esclusivamente al mercato degli Stati Uniti.

Solo 12 esemplari

Prodotta in una limitatissima tiratura di soli 12 esemplari (uno per ogni cilindro del V12), la BMW M760i xDrive The Final V12 si distingue esteticamente per badge specifici sulla carrozzeria e per i cerchi in lega da 20 pollici modello “Style 760M”, disponibili nelle tinte Window Grey o Jet Black. La scritta “The Final V12” impreziosisce battitacco e copertura del motore, mentre all’interno dell’abitacolo troviamo la plancia rifinita in Piano Black e la targhetta numerata sul tunnel centrale.

La dotazione di serie è davvero completa e tra le altre cose include: pacchetto Driving Assistant Professional, tetto panoramico, proiettori anteriori Laserlight, impianto audio Bowers & Wilkins e rivestimenti in pelle merino disponibili in otto colorazioni.

La storia del V12 Bmw

Il motore V12 targato Bmw ha origine ben 35 anni fa, quando nel 1987 fece la sua prima apparizione sulla Bmw 750i da 300 CV. Nel corso degli anni il 12 cilindri si è evoluto, è diventato molto più potente, ma anche meno inquinante e più “attento” ai consumi di carburante.

L’ultima evoluzione del V12, ovvero il medesimo che equipaggia questa versione speciale, vanta una cilindrata di 6.6 litri, 610 CV e ben 850 Nm di coppia massima. Le prestazioni dichiarate parlano di un’accelerazione da 0 a100 km/h di 3,6 secondi e di una velocità massima autolimitata di 250 km/h.

Listino

La produzione della BMW M760i xDrive The Final V12 partirà verrà avviata a giugno 2022 e le consegne partiranno luglio con un prezzo di listino da 175mila euro.