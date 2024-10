BMW ha svelato la sua nuova roadster di lusso, la BMW Skytop, un modello che rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e design sofisticato. Inizialmente introdotta come concept al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, con il nome di BMW Concept Skytop, la vettura ha subito catturato l’attenzione degli appassionati e dei collezionisti. Tale entusiasmo ha spinto BMW a trasformare il prototipo in una serie limitata a soli 50 esemplari, rendendo questa roadster un vero gioiello per pochi eletti.

La BMW Skytop segue la scia di modelli iconici come la BMW 507 e la Z8, celebrando l’eredità del marchio bavarese con un design scolpito e linee decise. Elementi distintivi come il cofano a freccia e il “naso di squalo” ricordano la leggendaria Z8, mentre la carrozzeria muscolosa trasmette dinamismo anche quando l’auto è ferma. Progettata per offrire prestazioni al vertice, la Skytop monta un potente motore V8 da 4,4 litri, capace di sviluppare 625 CV (460 kW). Questo propulsore, abbinato a un cambio Steptronic Sport a otto velocità e al sistema di trazione integrale BMW xDrive, garantisce un’accelerazione fulminea: da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

Dal punto di vista estetico, la Skytop si distingue per dettagli di design unici. La scanalatura che attraversa il cofano si prolunga fino alla barra in alluminio del portellone, aggiungendo un tocco dinamico al profilo della vettura. Le maniglie delle porte tradizionali sono sostituite da alette integrate, mentre le ruote in lega leggera e la griglia illuminata contribuiscono all’aspetto futuristico. I fari a LED sottili, appositamente sviluppati per questo modello, conferiscono un carattere deciso e moderno.

All’interno, la BMW Skytop offre un ambiente raffinato e lussuoso. I sedili in pelle, arricchiti da decorazioni artigianali, si fondono armoniosamente con i dettagli in cristallo, mentre il tetto in pelle e le barre antirollio esaltano l’esperienza open-air tipica delle roadster. L’uso sapiente dei colori crea una transizione perfetta tra l’esterno e l’abitacolo, offrendo un’esperienza di guida immersiva e coinvolgente.