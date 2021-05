BMW: nel 2025 avrà 13 modelli elettrici

BMW ha annunciato che si sta preparando ad una vera e propria offensiva di modelli elettrici che sbarcheranno sul mercato da qui al 2025. La Casa bavarese starebbe portando avanti una nuova strategia che mette al primo posto la mobilità sostenibile più sofisticata. In questo modo, secondo quanto dichiarato, nei prossimi anni tutti i modelli della gamma avranno una variante elettrica e con versioni differenti.

+33% per i PHEV

La presentazione dei risultati di BMW nel primo trimestre del 2021 ha dimostrato che le versioni ibride plug-in dei suoi modelli stanno diventando una pietra miliare della sua strategia di mobilità sostenibile. Nei primi tre mesi dell’anno i bavaresi hanno infatti raddoppiato il tasso di vendita di veicoli PHEV rispetto allo stesso periodo del 2020, raggiungendo il 33%.

Lento addio ai diesel

Inoltre il marchio ha annunciato un severo piano di riduzione del numero di versioni di ciascuna gamma di modelli. Questo vuol dire che numerose opzioni cadranno, in particolare le versioni diesel prima di quelle a benzina, e il cui vuoto sarà colmato dai powertrain ibridi plug-in. Ma queste non saranno le uniche novità, visto che il gruppo – MINI e Rolls-Royce compresi – sta preparando un importante ondata di auto elettriche fino al 2025. Questa seconda fase di elettrificazione durerà fino alla metà del decennio.

Nel 2030, le vendite elettriche di BMW rappresenteranno il 50% del totale

Il primo SUV a zero emissioni è già una realtà da alcuni mesi. L’iX3 è un’alternativa interessante in un segmento altamente competitivo ma non ancora popolato da grandi opzioni. Le prossime due new entry elettriche in lista sono l’esclusiva BMW iX, presentata e prezzata, e la nuova BMW i4 che debutterà a giugno insieme al primo modello elettrico della divisione M sportiva.

Nel 2022 arriverà la nuova BMW iX1, nel 2023 sarà la volta dell’ammiraglia della gamma, la BMW i7, e altre due novità arriveranno nel 2024, la futura BMW i5 e una MINI Countryman completamente elettrica. E perfino Rolls Royce debutterà nella mobilità sostenibile con una Ghost elettrica.

Una strategia molto ambiziosa che prevede la consegna di 100.000 auto elettriche entro la fine del 2021, con una gamma di cinque modelli e che sarà ampliata a 13 proposte entro il 2023.