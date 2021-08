BMW M8 Competition Gran Coupé ad oltre 290 km/h [Video]

Questo video mostra una BMW M8 Competition Gran Coupé mentre marcia ad altissima velocità su un’autobahn tedesca, in un tratto senza limiti. Le immagini consegnate dal filmato danno una percezione chiara di quanto questa impressionante berlina si trovi a suo agio alle andature più estreme. Basta vedere la fluidità con cui si consegna alla guida mentre supera i 290 km/h.

Ricordiamo che, nella versione di serie, il motore V8 biturbo da 4.4 litri della BMW M8 Competition Gran Coupé eroga 617 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia. L’esemplare protagonista delle riprese, invece, è stato modificato dagli uomini di G-Power, specializzati nel tuning, che hanno portato la potenza attorno agli 800 cavalli, con 1000 Nm di coppia.

Gli interventi messi in campo per raggiungere il risultato hanno riguardato il software, i turbocompressori, l’impianto di scarico ed altro ancora. La forza vulcanica del modello si coglie in pieno nel video, ma ciò che risalta maggiormente è la capacità della BMW M8 Competition Gran Coupé, in questa veste potenziata, di vivere le velocità più alte con estrema naturalezza, come se fossero il suo mondo. A voi i fotogrammi. Superfluo sottolineare che imprese come questa non vanno imitate.