BMW M5 Touring 2024: in un video teaser le prime immagini

La prossima BMW M5 Touring si avvicina sempre di più. Dopo l’annuncio dello scorso giugno della realizzazione di questo modello da parte del marchio tedesco e le prime foto spia emerse nei mesi precedenti, oggi sono arrivate le prime immagini ufficiali. Con un tocco natalizio, presentate in un video sul canale ufficiale del ramo sportivo della casa tedesca.

In un video le prime immagini ufficiali della nuova BMW M5 Touring

Babbo Natale riceve la lettera e si dirige al garage, dove si trova la nuova M5 Touring avvolta come un dono con un wrapping rosso che ne copre i dettagli. Nonostante ciò, spiccano un frontale aggressivo, cerchi in lega speciali e un posteriore con uno spoiler evidente e un grande diffusore.

Si tratta di un’auto familiare con un carattere molto sportivo, ideale per chi cerca prestazioni anche viaggiando con la propria famiglia. L’interior, di cui non sono ancora disponibili immagini, promette la stessa grinta con sedili sportivi e una vasta gamma di tecnologia, come ci si aspetta dalle auto moderne.

La prossima BMW M5 Touring potrebbe vantare un sistema ibrido plug-in, con voci che suggeriscono l’accoppiamento di un motore V8 a benzina con due unità elettriche, raggiungendo una potenza totale di circa 750 cavalli e una coppia massima di 1.000 Nm. Si prevedono prestazioni di altissimo livello, inclusi quasi 300 km/h di velocità massima.

La sua presentazione è prevista nel corso del 2024, presumibilmente verso l’estate. Tuttavia, attendiamo dettagli più precisi da parte della casa automobilistica tedesca e aspettiamo anche ulteriori anticipazioni nei prossimi mesi. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno da BMW a proposito di questo atteso modello.