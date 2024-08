BMW M5: show infelice con abbattimento della pensilina del bus | Video

Il proprietario di una BMW M5, nel tentativo di stupire, è andato a fiondarsi contro la pensilina del bus. Sapendo di essere immortalato da un amico, il tizio ha fatto il possibile per mettersi in mostra, forse con la speranza di guadagnare la viralità sul web. Devo dire che è riuscito nell’intento, ma con un bilancio infelice per lui e per il suo ego.

Dopo un breve burnout, si è fiondato in avanti a tutta birra, senza avere capacità adeguate di controllo del mezzo. Così la potente berlina bavarese gli è sfuggita di mano, andando ad abbattere la già citata pensilina del bus. Per fortuna nessuno si trovava lì, in attesa dei mezzi pubblici, altrimenti sarebbe stata una carneficina. Neanche l’uomo al volante dell’auto tedesca si è fatto male. Questo ci solleva.

Fino ad oggi, raramente si erano viste scene del genere con un’auto dell’elica blu. La maggiore frequenza, almeno sui social, era stata registrata con le Mustang. Vedere una BMW M5 coinvolta in uno show così infelice non è rituale, ma capita anche questo. Alcuni automobilisti, purtroppo, non si rendono conto che certe cose non andrebbero fatte sulle arterie viarie aperte alla normale circolazione, a prescindere dalla vettura guidata, ma oggi la voglia di guadagnare visibilità sembra aver preso il sopravvento. Non è una bella cosa. A voi il video!