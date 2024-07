Con la Ford Mustang vuole fare il fenomeno ma sbatte | Video

In America sono abbastanza rituali i video relativi ad incidenti occorsi alle Ford Mustang, per comportamenti di guida esuberanti e fuori contesto messi in atto da alcuni clienti del modello. Anche noi, negli scorsi anni, abbiamo passato in rassegna dei crash frutto di questo approccio alla gestione dell’iconica muscle car statunitense.

Oggi torniamo sul tema, per mostrarvene un altro, che conferma la continuità del discutibile trend. Per fortuna, pure in questo caso, nessuno si è fatto male. Le “ferite” hanno riguardato soltanto le auto coinvolte. Niente di grave: i danni materiali agli oggetti sono riparabili.

Teatro dei fatti è un incrocio, dove il giovane conducente della Ford Mustang, forse gasato per le riprese fatte da una manciata di ragazzi con il loro smartphone, vuole stupirli con effetti speciali. Il tizio, mentre curva a sinistra, affonda sul pedale del gas, dando sfogo alla rombante voce del motore V8.

Purtroppo per lui, il sovrasterzo che ne deriva supera le sue doti di pilotaggio. Così la vettura sfugge al controllo, piombando contro un incolpevole mezzo fermo sull’altro lato della carreggiata. Ovviamente tutto è stato ripreso dai telefonini. Immagino che la viralità cercata dal giovane seduto al posto guida della Ford Mustang non fosse questa. Gli servirà da lezione. A voi le immagini offerte dal video.

