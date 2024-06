Nel 2026 è prevista l’uscita di una Ford Mustang Raptor, sebbene non sia chiaro se arriverà anche in Europa. Questa nuova Mustang promette di essere molto potente, seguendo il trend delle hypercar rialzate, come la Lamborghini Huracan Sterrato e la Porsche 911 Dakar. Questi veicoli, con un assetto più alto che richiama i SUV, sono progettati per affrontare terreni più difficili. La Mustang Raptor si unirà così alla serie Raptor di Ford, nota per la sua estrema robustezza.

Al momento, le informazioni sono scarse, ma diverse fonti online indicano la presenza di un motore V8 da 5,0 litri con 500 CV, e una versione Raptor R con un V8 da 5,2 litri e 700 CV. Questi potenti motori sollevano dubbi sulla commercializzazione in Europa a causa delle restrizioni sulle emissioni. Se dovesse arrivare, sarà probabilmente in edizione molto limitata.

Trazione integrale

La Ford Mustang Raptor sarà dotata di trazione integrale, ma perderà il cambio manuale, solitamente una caratteristica distintiva di questo modello, in favore di un cambio automatico. Promette di essere la Mustang più veloce e aggressiva di sempre, con pneumatici sviluppati appositamente e un’estetica rinforzata ispirata al mondo del fuoristrada.

L’assetto della Mustang Raptor sarà più alto rispetto alla Mustang tradizionale, ma non quanto la Mustang Mach-E. Saranno incluse funzioni off-road già presenti nei modelli Raptor come F-150, Bronco e Ranger Raptor, pensato per l’Europa. Tra le caratteristiche tecniche ci saranno ammortizzatori Fox Live Valve, sospensioni su misura e molle allungate.

Il prezzo stimato per la Mustang Raptor negli Stati Uniti si aggira intorno ai 90.000 dollari, mentre in Europa potrebbe superare i 100.000 €.