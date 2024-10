BMW M5: il potente upgrade MH5 800E di Manhart da 800 CV

Manhart alza il tiro con la nuova BMW M5, introducendo un pacchetto di upgrade esclusivo, il MH5 800E, per gli appassionati di potenza e design estremo. Dopo pochi mesi dal lancio della versione berlina e Touring della M5, l’iconico tuner tedesco ha svelato i primi dettagli di un modello ancora più aggressivo, che eleva le prestazioni e rende omaggio allo stile unico della sportiva bavarese.

Le modifiche del pacchetto MH5 800E coinvolgono estetica, telaio e motore. Partendo dal design, Manhart ha presentato nuovi rendering che rivelano l’aspetto della G90 berlina e della G99 Touring, entrambe caratterizzate da elementi visivi audaci. Tra questi spiccano le parti in carbonio, come lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore maggiorato, accanto a uno spoiler posteriore e un cofano interamente in fibra di carbonio, disponibile su richiesta per chi cerca il massimo della personalizzazione.

Un altro punto distintivo sono i cerchi Concave One a sei doppi raggi, che esaltano l’aspetto dinamico della BMW M5. Manhart non ha rilasciato dettagli specifici sulle sospensioni, ma ha promesso una “rivoluzione” in termini di assetto, con sospensioni più basse e un’impostazione decisamente più aggressiva. Un set di distanziali, inoltre, allinea perfettamente i nuovi cerchi aftermarket ai parafanghi più larghi della BMW, enfatizzando ulteriormente l’assetto sportivo.

La potenza della MH5 800E è un altro elemento chiave: il motore V8 twin-turbo da 4,4 litri è stato aggiornato, senza alterare la componente elettrica del sistema ibrido. La potenza passa così dai 727 CV (535 kW) standard a 800 CV (588 kW), segnando un balzo significativo. Sebbene inferiore ai 915 CV della MH5 900 della generazione F90, il pacchetto MH5 800E rappresenta un’offerta senza precedenti per un modello elettrificato, aprendo la strada a possibili sorprese future.

Il prezzo di questo esclusivo pacchetto di aggiornamenti non è stato ancora rivelato, ma gli amanti delle personalizzazioni di lusso possono aspettarsi un investimento importante: i soli cerchi Concave One, completi di pneumatici, hanno un costo che oscilla tra €3.870 e €7.200, a seconda della misura. Manhart punta quindi a soddisfare gli appassionati di auto che non temono di osare, offrendo una BMW M5 dal carattere inconfondibile.