BMW M4: in vendita un raro esemplare della serie speciale KITH

L’attuale BMW M4 si distingue sicuramente per il suo look eccentrico ed elaborato, specialmente nella parte frontale con la tanto discussa grigia a doppio rene. Ma ancora più unica e speciale è l’edizione KITH, creata nel 2020 nell’ambito di una collaborazione tra BMW e la società di abbigliamento K con sede a New York City. Questa speciale M4 era limitata a sole 150 unità, destinate al mondo intero.

E nella remota possibilità che qualche fan americano stia cercando di comprarne una, oggi potrebbe essere il suo giorno fortunato, dato che un’esemplare di questa rara versione della BMW M4 è apparsa in vendita su Cars & Bids con appena 40 miglia sul contachilometri.

Circa 40K dollari di optional

Il prezzo base di una M4, negli USA, è di 72.000 dollari, e sale a 79.000 dollari nel caso della versione M4 Competition xDrive, l’allestimento su cui si basa questa vettura. Inoltre, secondo quanto descritto nell’annucnaio, il solo pacchetto KITH era un’opzione da $ 30.700. L’auto vanta anche più di $ 7.000 in extra, portando il prezzo totale a circa $ 117.000, con oltre $ 38.000 di optional.

E oltre agli optional il pacchetto KITH aggiunge a questa vettura dettagli unici come la vernice BMW Frozen Dark Silver Metallic, i sedili avvolgenti Tricolor M, i cerchi BMW x KITH e i loghi del marchio di abbigliamento.

Il motore

Dal punto di vista meccanico la BMW M4 KITH monta il propulsore originale della coupé bavarese: il 3.0L biturbo a sei cilindri in linea che eroga 510 CV e 649 Nm di coppia che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 249 km/h o 290 km/h con il pacchetto driver M.

Questa M4 in edizione speciale potrebbe diventare un futuro oggetto da collezione? Potrebbe essere un buon investimento? Fateci sapere nei commenti.