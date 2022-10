BMW M3: in vendita un esemplare in Laguna Seca Blue

Una BMW M3 del 2002, rifinita in una splendida tinta Laguna Seca Blue, con interni in pelle nappa grigia e finiture in alluminio spazzolato, è in vendita su Bring a Trailer. L’equipaggiamento include: cerchi a raggi incrociati da 19 pollici, fari allo xeno, Park Distance Control, sedili sportivi anteriori regolabili elettricamente e marmitta Dinan. Si nota anche la presenza di uno spoiler sul cofano posteriore. L’auto monta degli pneumatici Continental ExtremeContact Sport, da 245/35 davanti e 275/30 dietro. Il contachilometri digitale segna una percorrenza di 15 mila miglia (pari a circa 24 mila chilometri).

Energia vigorosa per la BMW M3

La spinta fa capo al ben noto motore a 6 cilindri in linea da 3.2 litri che, nella configurazione standard, eroga 333 cavalli di potenza e 262 Nm di coppia. Il tutto condito da una colonna sonora da urlo. Questa BMW M3 è stata sottoposta a un tagliando completo nel mese di settembre del 2018, con sostituzione della pompa del carburante, delle candele, delle guarnizioni degli iniettori e delle cinghie di trasmissione.

Esemplare con alcune modifiche

L’auto ha lasciato la fabbrica equipaggiata con un cambio sequenziale a sei marce, poi convertito al funzionamento manuale da Enthusiast Auto Group di Cincinnati, Ohio, nel giugno 2020. Nella vendita sono inclusi i cerchi da 18 pollici originali di fabbrica, rimossi per il tuning estetico. Il rapporto Carfax non mostra incidenti o altri danni subiti nel tempo.

Veloce e in ottimo stato

La BMW M3 della serie E46 è un’auto dalle prestazioni eccezionali, che entra nel cuore della gente. L’esemplare in vendita da Bring a Trailer è uno dei più belli visti nel corso degli anni. L’esterno dà l’impressione di essere assolutamente incontaminato, mentre parte della tinta nella zona inferiore dello spoiler frontale ha iniziato a staccarsi, per qualche grattata. La pelle sembra essere stata ben tenuta e mostra minimi segni di usura. Questa stessa M3 era già passata di mano, sul medesimo canale, nell’agosto 2019, recuperando 35.250 dollari, quando aveva 13 mila miglia all’attivo. Ora viaggia su cifre superiori.

© Bring a Trailer

Foto | Bring a Trailer